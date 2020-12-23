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أخبار العالم

إيقاف شرطي فرنسي عن العمل بسبب إهانة مواطن مصري.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
استبعاد شرطي فرنسي
استبعاد شرطي فرنسي بسبب إهانة مواطن مصري
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رحيم يسري
استبعدت اللجنة التأديبية بإدارة الشرطة الفرنسية، ضابط شرطة مؤقتًا بسبب إهانات عنصرية ضد مواطن مصري، خلال عملية اعتقال جرى تصويرها دون علمه.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أنه تم إيقاف شرطي فرنسي بمقاطعة "اوت دو سين" عن العمل بشكل مؤقت لمدة 3 أيام، بسبب شتائم عنصرية أثناء عملية اعتقال مواطن مصري في شهر إبريل الماضي.

وقالت المجلة نقلاً عن مصادرها إن الشرطي الفرنسي سيمثل أمام محكمة في الرابع من مارس بتهمة توجيه إهانات عنصرية للمعتقل أثناء احتجازه.

ويُعد المجلس التأديبي هو هيئة مشتركة مكونة من ممثلين نقابيين وممثلين عن إدارة الشرطة، ويتخذ القرار بشكل منفصل عن التحقيق الجنائي، بعد سماع المدعي عليه.

ويكون القرار ساري المفعول بمجرد مصادقة المدير العام للشرطة الوطنية على القرار، وفقا للمجلة.

وتعود الواقعة ليوم 25 إبريل الماضي، حينما تم القبض على مواطن مصري بتهمة سرقة معدات من موقع بناء، وفي محاولة للهروب ألقى المصري بنفسه في نهر السين قبل أن يتم إنقاذه.

وبعد إنقاذ الشرطة للمواطن المصري، تم تصوير عملية الاعتقال من قبل أحد السكان، حيث وجه الشرطي إهانات عنصرية ضد المتهم.

ويظهر في المقطع الذي تتجاوز مدته الدقيقتين، ضابط فرنسي يدلي بتصريحات عنصرية بحق الرجل المصري، ويسخر منه لكونه عربي الجنسية.

ويسمع في المقطع الشرطي وهو يقول "لا يستطيع السباحة.. جدي مثل هذا لا يعرف السباحة"، وتابع ضاحكًا "لديه كرة في قدمه" وهو مصطلح فرنسي يشير إلى عدم قدرة شخص ما على التصرف كيفما يشاء.

وفي وقت سابق، أدى نشر هذا المقطع إلى مطالبات بإيقاف الشرطي عن العمل بسبب تجاوزه العنصري بحق المتهم خلال عملية توقيفه.
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