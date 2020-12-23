حملة مجانية واسعة للتطعيم ضد كورونا في دبي.. وقرقاش: إعلام قطر مصمم على تقويض أي اتفاق لإنهاء الأزمة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، ببدء عملية تطعيم واسعة ضد كورونا في دبي، والاتهامات الموجهة لقطر بالعمل على تقويض أي اتفاق للمصالحة الخليجية.





وأبرزت الصحف الإماراتية تصريحات الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن منصات قطر الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج العربي، رغم أن الأجواء السياسية والاجتماعية تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.





وقال "قرقاش" على تويتر "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".





فيما اهتمت "البيان" بوصول أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، أمس الثلاثاء، معتبرة أنها خطوة رمزية بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق سلام بينهما بوساطة من الولايات المتحدة.





ورفع على الطائرة التي أقلعت من مطار بن جوريون عَلمي الدولتين وقد كتبت عليهما كلمة «سلام» باللغات العبرية والعربية والإنجليزية.





ووقع الجانبان خلال الزيارة 4 اتفاقيات تشمل فتح خط جوي مباشر بين البلدين، وربط نظاميهما المصرفيين، وإحداث تأشيرة سفر للدبلوماسيين من البلدين، إضافة إلى اتفاقية حول المياه.





من جانبها، اهتمت "الخليج" باختتام اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اجتماعها الأول لحل الخلاف حول الدستور.





وأفادت الصحيفة بوصول وفد من الجنوب الليبي واللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، للتباحث حول توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستوري.





ونقلت عن مصدر مشارك بالحوار قوله إنه جرى الاتفاق بين أعضاء اللجنة القانونية ال18 عضوًا على تقديم كل عضو مقترحًا للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، وطرحه على اللجنة لمناقشته.





وأوضح المصدر أن اللجنة وضعت مهلة 60 يومًا للتوافق بين النواب والمجلس الأعلى للدولة على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.





بدورها، أبرزت صحيفة "الاتحاد" بدء حملة واسعة مجانية للتطعيم ضد كورونا في دبي باستخدام لقاح فايزر.





جاء ذلك بناء على قرار للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي التي أعلنت بدء حملة واسعة مجانية للتطعيم بلقاح فايزر في الإمارة ابتداء من اليوم الأربعاء.





وأعلنت الصحة الإماراتية في وقت سابق عن التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتيك»، وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.



وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، بعد أن أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكي.

