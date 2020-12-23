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أخبار العالم

أخبار العالم.. دول جديدة تعلق الطيران مع بريطانيا.. ترامب يصدر 15 عفوا رئاسيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:15 ص
ترامب يصدر عفوا رئاسيا
ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن 15 شخصا
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قسم الخارجي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة التي طرأت على الساحة الدولية والعربية وإليكم أبرزها:


أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل، بعد خلاف الائتلاف الحكومي حول الموازنة.


فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، بينها عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد.


سمحت فرنسا  بمرور مئات شاحنات النقل المحتجزة على الحدود مع بريطانيا، بعد فرض إجراءات إغلاق مشددة بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكن بشرط إجراء فحوصات للسائقين قبل عبور الحدود.


أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة قرارات بالعفو عن 15 شخصا، بينها عفو رئاسي عن المستشار السابق بحملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.


قررت اليابان حظر دخول الأجانب القادمين من بريطانيا اعتبارا من غدٍ، الخميس، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" أسرع انتشارا من السلالة الحالية.


أعلنت الفلبين تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا، اعتبارا من غد الخميس، بسبب سلالة كورونا الجديدة.


قتل 3 رجال شرطة وأصيب رابع خلال إطلاق نار في مقاطعة "بوي دي دوم" وسط فرنسا، على يد رجل مختل عقليا.
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