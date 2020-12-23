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أخبار البلد

بعد ظهور حالات كورونا بين الأعضاء.. استمرار غلق مبنى نقابة المحامين للتطهير والتعقيم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل النقابة العامة للمحامين غلق مبناها حتى غد، الخميس، للاستمرار فى عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بسبب ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضاء المجلس والمحامين.


وقال حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، استمرار غلق مبنى النقابة بشارع رمسيس بداية من صباح أمس، الثلاثاء، وحتى غد، الخميس، لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير الشاملة، وذلك بسبب ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين أعضاء المجلس والمحامين.


وأضاف الجمال أنه سيتم إغلاق جميع أبواب النقابة، وأن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين، ومن المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع الأعضاء المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين حفاظا على سلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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