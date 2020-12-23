ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 نصائح لخضار مشوي مثل المطاعم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
5 نصائح لشوى الخضار
5 نصائح لشوى الخضار مشوي مثل المطاعم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الخضار المشوي من الأطباق المفضلة للكثيرين، وبعض المطاعم تسعى من خلاله لإضفاء شكل جذاب وشهي على الطعام الذي نتناوله، إلا أن أغلبنا يواجه صعوبة كبيرة في إخراج أطباق الخضار المشوي بنفس الشكل أو الطعم الذي نتناوله في تلك المطاعم.


وخصص موقع «eatingwell» مجموعة من النصائح المتعلقة بالطريقة الصحيحة لشواء الخضار في المنزل ليخرج بنفس شكل الذي يقدم به في المطاعم.


الزيت

كلمة السر في الحصول على طعام محتفظ بعصارته، لذلك يجب أن نضع قليل من الزيت على الخضروات قبل وضعها على المشواة، فوضعها على الشواية دون الزيت سيجعل خضرواتك تجف وتنكمش.


معرفة الوقت المناسب
يجب عليك معرفة الوقت المناسب الذي ستحتاجه الخضروات لكي تنضج بشكل سليم، حيث تحتاج أغلبها إلى دقيقتين قبل أن تصبح جاهزة بينما يحتاج البعض الآخر إلى وقت أطول كالبطاطا. 


الأسياخ الخشبية
يجب أيضا اللجوء إلى الأسياخ الخشبية إذا قمنا بتقطيع الخضروات لأحجام صغيرة، حتى لا نجد صعوبة في الوصول لدرجة النضج التي نحتاجها.


القطع الصغيرة

تقطيع الخضراوات كبيرة الحجم كالباذنجان لمكعبات صغيرة سيجعلها تنضج بسرعة جدًا وهذا هو الخيار الأمثل إذا كنت لا تمتلكين رفاهية الوقت، وكذلك سيكون طعمها شهي.


طريقة التقديم
أهم شيء عند التعامل مع الطعام بشكل عام هي طريقة التقديم فهي التي ستبرز جمال طبقك، وعند تقديم الخضار المشوي يجب أن نعتمد على تناسق الألوان.


ورق الألومنيوم
لكي نحصل على خضار مطهو بطريقة مثالية يجب علينا وضعه في أوراق الألومنيوم، ووقتها يمكننا أيضا أن نوفر الوقت والمجهود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميكس جريل في المنزل

طريقة تحضير سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز

د.مروة شعير تكتب: التغذية السليمة لمصابي كورونا

تجنب هشاشة العظام وضعف الأسنان.. 5 علامات تنذرك بنقص الكالسيوم

أحلى من المطاعم.. 4 طرق لتحضير طبق سلطة

طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش وبطاطس ودجز

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

أستاذ كبد وأمراض معدية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون رحمة من الله

اليوم فقط.. الكويت تسمح بعودة المقيمين من الدول المحظورة

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور