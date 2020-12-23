5 نصائح لخضار مشوي مثل المطاعم

الخضار المشوي من الأطباق المفضلة للكثيرين، وبعض المطاعم تسعى من خلاله لإضفاء شكل جذاب وشهي على الطعام الذي نتناوله، إلا أن أغلبنا يواجه صعوبة كبيرة في إخراج أطباق الخضار المشوي بنفس الشكل أو الطعم الذي نتناوله في تلك المطاعم.





وخصص موقع «eatingwell» مجموعة من النصائح المتعلقة بالطريقة الصحيحة لشواء الخضار في المنزل ليخرج بنفس شكل الذي يقدم به في المطاعم.





الزيت





كلمة السر في الحصول على طعام محتفظ بعصارته، لذلك يجب أن نضع قليل من الزيت على الخضروات قبل وضعها على المشواة، فوضعها على الشواية دون الزيت سيجعل خضرواتك تجف وتنكمش.





معرفة الوقت المناسب

يجب عليك معرفة الوقت المناسب الذي ستحتاجه الخضروات لكي تنضج بشكل سليم، حيث تحتاج أغلبها إلى دقيقتين قبل أن تصبح جاهزة بينما يحتاج البعض الآخر إلى وقت أطول كالبطاطا.





الأسياخ الخشبية

يجب أيضا اللجوء إلى الأسياخ الخشبية إذا قمنا بتقطيع الخضروات لأحجام صغيرة، حتى لا نجد صعوبة في الوصول لدرجة النضج التي نحتاجها.





القطع الصغيرة





تقطيع الخضراوات كبيرة الحجم كالباذنجان لمكعبات صغيرة سيجعلها تنضج بسرعة جدًا وهذا هو الخيار الأمثل إذا كنت لا تمتلكين رفاهية الوقت، وكذلك سيكون طعمها شهي.





طريقة التقديم

أهم شيء عند التعامل مع الطعام بشكل عام هي طريقة التقديم فهي التي ستبرز جمال طبقك، وعند تقديم الخضار المشوي يجب أن نعتمد على تناسق الألوان.





ورق الألومنيوم

لكي نحصل على خضار مطهو بطريقة مثالية يجب علينا وضعه في أوراق الألومنيوم، ووقتها يمكننا أيضا أن نوفر الوقت والمجهود.