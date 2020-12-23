درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23-12-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23- 12- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة العظمى 20 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

دمياط العظمى 19 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15

السويس العظمى 21 والصغرى 12

العريش العظمى 20 والصغرى 12

رفح العظمى 20 والصغرى 12

طابا العظمى 18 والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

بني سويف العظمى 21 والصغرى 10