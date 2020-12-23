احذر.. هذا النوع أسوأ أنواع الكمامات| صورة

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتداء قناع من القماش لا يكفي لمنع انتشار فيروس كورونا دون ممارسة التباعد الاجتماعي.





قام باحثون من جامعة ولاية نيو مكسيكو في "لاس كروسيس" بفحص خمسة أنواع مختلفة من أغطية الوجه، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.





ومع ذلك وجد الفريق أن أقنعة القماش تسمح بقطرات كافية للعطس من خلالها، إذا كان يقف على بعد أقل من ستة أقدام، يمكن للمستخدم أن يتنفس ما يكفي منها حتى يصاب بمرض كوفيد-19.





يقول المؤلف المشارك الدكتور "كريشنا كوتا"، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية والفضاء في جامعة ولاية المكسيك، ليست الأقنعة فقط هي التي ستساعد على وقف تفشي الفيروس، إنها الأقنعة والتباعد.





بالنسبة للدراسة التي نُشرت في مجلة Physics of Fluid ، قام الفريق ببناء آلة تحاكي السعال والعطس من البشر، ويستخدم مولد هواء لتفجير قطرات سائلة صغيرة، مثل تلك التي تخرج من الأنف أو الفم.





تم اختبار الجهاز على خمسة أنواع مختلفة من الأقنعة: قناع N95، قناع جراحي، قناع من القماش، قناع من طبقتين من القماش، وقناع قماش مبلل لاحقًا.





ويقول الباحثون إن ترطيب القناع يمكن أن يساعد لأن ألياف المادة ستتوسع، مما يقلل من حجم المسام التي يمكن للقطرات أن تمر من خلالها، ثم تم ربط أنبوبين زجاجيين مربعين بقناع يتناسب بإحكام بينهما وبين عدسة الكاميرا لالتقاط عدد القطرات.





كان كل من الأقنعة قادرًا على حجب معظم القطرات مع أفضل أداء هو N95 ، الذي منع 100 بالمائة من القطرات، وفي الوقت نفسه، كان الأسوأ هو قناع القماش العادي، الذي منع 96.4 بالمائة فقط من القطرات من العبور.





ومع ذلك، على مسافات تقل عن ستة أقدام، فإن ترك حوالي ثلاثة بالمائة من القطرات قد يكون كافيًا لإصابة شخص ما بالمرض.





أظهرت الدراسات أن متوسط الإصابة بـ COVID-19 هو 1000 جزيء من الفيروسات، يتم استنشاقها إما دفعة واحدة أو في مناسبات منفصلة.



