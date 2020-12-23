من المنيا إلى سقارة.. أبرز اكتشافات اثرية فى 2020

شهدت سنة 2020 العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار 12 شهرا ، لم تبخل فيها الأرض المصرية عن إثراء الحضارة و الثقافة فى العالم ، بأعظم اكتشافات أكدت روعة تاريخ مصر .
وفى اطار الاكتشافات العديدة التى تمت على ارض الواقع من قبل وزارة السياحة و الاثار ممثلة فى المجلس الاعلى لاثار ، نرصد ابرز الاكتشافات التى تمت فى 2020 فى السطور القادمة :
«المنيا»
شهدت المنيا الإعلان عن ١٦ مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوتا لكبار كهنة المعبود جحوتي بمنطقة آثار الغرفة، بالاضافة الىاكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية وتماثيل الاوشابتى والتماثيل الخشبية والاوانى الكانوبية والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل الى جانب مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي بمنطقة البهنسا .
«سقارة»
فيما شهدت منطقة سقارة الاثرية ، الكشف عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثاث الجنائزي بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة و الكشف عن 59 تابوتا خشبيا ملونا ومغلقا داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عالمي بحضور أكثر من 50 سفيرا، كما الإعلان عن الكشف عن أكثر من 100تابوت خشبي ملون و40 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وعدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و 4 أقنعة من الكارتوناچ المذهب في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي.