داليا أيمن: محمد صلاح حبيب المصريين يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن حبيب المصريين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، تصدر قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أنه تم الإعلان عن ذلك عقب مرور 14 جولة من حتى الآن، وأعلنت الشبكة الإنجليزية سكاى سبورت عن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول فى صدارة قائمة أفضل اللاعبين.





وأشارت إلى أن سكاى سبورت كشفت عن معايير اختيارها لأفضل اللاعبين فى إنجلترا، وأن هناك 32 معيارا يتم من خلالها اختيار اللاعبين فى كل المجالات.



