ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا أيمن: محمد صلاح حبيب المصريين يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن حبيب المصريين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، تصدر قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا.

وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه تم الإعلان عن ذلك عقب مرور 14 جولة من  حتى الآن، وأعلنت الشبكة الإنجليزية سكاى سبورت عن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول فى صدارة قائمة أفضل اللاعبين.

وأشارت إلى أن سكاى سبورت كشفت عن معايير اختيارها لأفضل اللاعبين فى إنجلترا، وأن هناك 32 معيارا يتم من خلالها اختيار اللاعبين فى كل المجالات.

ويذكر أن  صحيفة “سكاي سبورت”، قدمت استفتاءً لاختيار أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، لموسم 2019/ 2020، ولاقى الاستفتاء  تفاعل عدد كبير من القراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة لـ ليفربول .. إصابة خطيرة لمدافعه في تدريبات المنتخب الإنجليزي

تمهيدا للعودة للملاعب.. فان دايك يتدرب لأول مرة بعد جراحة الرباط الصليبي

مركز ثالث ورابع.. ترتيب محمد صلاح في جوائز الأفضل من فيفا 2020

عصام الحضري يعلن تواجده في لجنة تصويت فيفا على جائزة أفضل لاعب في العالم

محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2020

بأصوات اللاعبين.. مركز صادم لـ محمد صلاح بـ ترتيب أفضل المهاجمين في 2020

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 813 جنيها.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

اقتصاد الإمارات.. قرار هام بشأن تداول وبيع المعسل والسجائر الكهربائية

تحويل قصر العينى إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

لقاح جديد ضد الفيروس المتحور.. بيونتيك تزف بشرى سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور