هذا ما حققته مصر لاسترداد الآثار المهربة فى 2020

معارك عديدة خاضتها وحدة استرداد الآثار المهربة التابعة لوزارة السياحة و الآثار، لإعادة الآثار المهربة بطرق غير شرعية ، إلى مصر مرة أخرى في إطار دورها الوطني في إعادة كنوز مصر المسلوبة .





ونرصد أبرز الانتصارات التى حققتها وحدة الآثار المستردة فى 2020 و التى تجدها فى كافة المنافذ الجوية و البرية و البحرية فى مصر، بالتنسيق و التعاون مع وزارة الخارجية و الإنتربول المصري ، لوقف واستعادة آثار مصر فى السطور القادمة .





أوقفت وحدة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.





كما استردت 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.





فيما شهد نهاية 2020 تسليم سفراء المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، والهند مجموعة عملات تخص دولهم تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.