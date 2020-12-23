ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

هذا ما حققته مصر لاسترداد الآثار المهربة فى 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
وزارة السياحة والاثار
وزارة السياحة والاثار
Advertisements
محمد الاسكندرانى
معارك عديدة خاضتها وحدة استرداد الآثار المهربة التابعة لوزارة السياحة و الآثار، لإعادة الآثار المهربة بطرق غير شرعية ، إلى مصر مرة أخرى في إطار دورها الوطني  في إعادة كنوز مصر المسلوبة .

ونرصد أبرز الانتصارات التى حققتها وحدة الآثار المستردة فى 2020 و التى تجدها فى كافة المنافذ الجوية و البرية و البحرية فى مصر، بالتنسيق و التعاون مع وزارة الخارجية و الإنتربول المصري ، لوقف واستعادة آثار مصر فى السطور القادمة .

أوقفت وحدة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.

كما استردت 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

فيما شهد نهاية 2020 تسليم سفراء المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، والهند مجموعة عملات  تخص دولهم تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إدارة تقصي متخصصة.. هكذا تسترد الدولة آثارها المنهوبة في الخارج

السياحة والآثار والخارجية تنجحان في استعادة قطعة أثرية من إيطاليا

مصر تسترد لوحة أثرية من نيويورك

القنصل العام المصري في نيويورك يوقع بروتوكولًا لاسترداد إحدى الجداريات الفرعونية

جريمة فى حق التاريخ.. كيف تصدت مصر لـ صالات بيع الآثار المهربة؟

تحت المتابعة.. الآثار المستردة: نتحقق من بيع دار كريستيز لقطع أثرية وتنسيق دولي لاستردادها

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

هل يجوز إخراج زكاة المال من الزوجة لزوجها الفقير؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

الأرصاد: سحب تغطي أنحاء الجمهورية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.. شاهد

حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد "السشوار" .. أمين الفتوى يجيب

اقتصاد الإمارات.. قرار هام بشأن تداول وبيع المعسل والسجائر الكهربائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور