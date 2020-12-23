جامعة القاهرة تعلن الحرب على كورونا.. 210 ملايين جنيه لتمويل 106 مشروعات بحثية وحملات توعوية لمواجهة الفيروس وتخصيص قصر الفرنساوي ومستشفى الباطنة لعزل المصابين

رئيس جامعة القاهرة : 210 ملايين جنيه لتمويل 106 مشروعات بحثية وأبحاث علمية لفيروس كورونا

محمود علم الدين:

جار الانتهاء من تطوير مستشفى قصر العيني وفقًا للمعايير العالمية

تحويل مستشفى الفرنساوي مع مستشفى الباطنة لعزل مصابي كورونا









تستمر جامعة القاهرة في إجراءاتها لمواجهة التطورات الجديدة فى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حملاتها التوعوية لتعريف الناس بأخطار فيروس كورونا، والتأكيد على التزامهم بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، حيث أصدرت الجامعة العديد من المطويات التي تتضمن إجراءات التعايش والتعامل الآمن مع الفيروس، لعدم الإصابة به، وكذلك العديد من الإسهامات المالية والبحثية في هذا الشأن.









ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الجهود التي تبذلها الجامعة في مواجهة فيروس كورونا، لتوعية الناس بخطورته وضرورة تطبيق جميع التدابير الوقائية المقررة لمنع تفشي الفيروس.









ساهمت الجامعة بمبلغ 210 ملايين جنيه لتمويل 106 مشروعات بحثية بالتعاون مع هيئات حكومية ومؤسسات دولية، وتعتبر أكبر نسبة تمويل للمشاريع البحثية بالجامعة، وذلك بواقع 25 مليون جنيه تمويلا ذاتيا من الجامعة للمشروعات العلمية والمعملية لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، كما تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا.









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ووصل عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال هذه الفترة إلى 106 مشروعات بحثية، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والوزارات والشركات مثل الاتحاد الأوروبي، وهيئة التمويل والاستثمار، وأكاديمية البحث العلمي، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى شركات كبرى في مجال الأدوية لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل الجامعة.









جاء ذلك لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية، والتوسع في برامج تبادل الأساتذة بين الكليات والمعاهد والجامعات المختلفة، ودعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة، والتوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية، والتوسع في المشروعات البحثية القائمة علي التمويل المشترك، وتحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة، وتعزيز البعثات والزيارات العلمية بالشراكة مع الجامعات الأجنبية.









كما أصدرت جامعة القاهرة دليلًا جديدًا للمنشآت الجامعية للتعامل مع الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا ، لتعزيز التدابير الوقائية والاجتماعية والعلاجية والسلوكية في المنشآت الجامعية لتخفيف المخاطر المتوقعة للفيروس وفقًا للمعايير الصحية المصرية والعالمية لرفع درجة المعرفة والوعي المجتمعي لضمان سلامة المجتمع.









وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا الدليل يؤكد على السلوكيات التي تقلل من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الوعي التنظيمي من خلال العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية، وتدريب الموظفين على جميع بروتوكولات السلامة، والتخطيط للتجهيزات والتعديلات والمساعدة لذوي الإعاقة واحتياجات الرعاية الصحية الخاصة.









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وأشار الخشت إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية متكاملة، واتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وحرصت على نشر التوعية بطرق الوقاية الشخصية والمجتمعية.









كما أصدرت جامعة القاهرة مطوية توعوية بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الأساسية التي يجب اتباعها للتعايش مع الوباء بشكل آمن وصحي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه من الضروري تعلم التعايش مع فيروس كورونا المستجد وتقبل وجوده والعمل على محاولة تقليل المخاطر إلى أدنى حد لنستطيع حماية أنفسنا من هذا الوباء، مشيرًا إلى أن ذلك أفضل من مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم.













وأكد الخشت أن تعلم التعايش مع الفيروس أمر سهل إن كنا واعين إلى تصرفاتنا، لأن فيروس كورونا أصبح أمرا واقعا سيستمر طويلًا، كما تشير التقارير العالمية، مما يستدعي أن نكون حذرين دائمًا، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على تكثيف جهودها لدعم المجتمع الجامعي بجميع المعلومات والآليات التي تمكنه من مواجهة الوباء.









وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19، وذلك بإجمالي 125 بحثا علميا من 552 بحثا مصريا منشورا في المجلات الدولية.









وأضاف أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، لافتا إلى أنه في ظل حديث الدراسات والتقارير الدولية عن ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين العاملين الصحيين، أجرى علماء الجامعة 7 دراسات سريرية حول العدوى الصامتة بين العاملين بالمستشفيات لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة الفيروس وطرق الوقاية من العدوى.









من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه جار الانتهاء من تطوير مستشفى قصر العيني على أعلى المستويات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، موضحًا أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي للافتتاح حتى الآن.









كما أن الجامعة قامت بتطوير مستشفى الباطنة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش للأطفال لـ600 ألف حالة سنويًا، كما أنه سيتم توسيع الطوارئ من 700 متر لـ 7 آلاف متر من خلال التوسع الرأسي، وإقامة وحدات لمختلف التخصصات.









كذلك تم تحويل مستشفى الفرنساوي مع مستشفى الباطنة لمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا من جامعة القاهرة بناءً على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، و رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة.









جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف الجوانب سواء الصحية أو التعليمية أو البحثية، ومن بينها حرص الجامعة على تقديم الوعي والمعلومات الصحية المهمة عن فيروس كورونا، من خلال إصدار محتويات متعددة قائمة على أسس علمية تشمل العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، مثل دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، ودليل كورونا للجامعات والكليات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد.