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توك شو

طالبة ألسن تتحدى إعاقتها البصرية بابتكار كوتشينة برايل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
كوتشينه
كوتشينه
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هاجر إبراهيم
تحدثت هبة رحمى، طالبة بكلية الألسن ،صاحبة فكرة كوتشينة ومنيو برايل، عن كيفية عمل كوتشينة للمكفوفين على طريقة برايل، قائلة: مشيرة إلى أن أصدقائها والأساتذة بالكلية دائما ما يساعدونها على الدراسة.

وأضافت "رحمى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها تعلمت لغة البرايل عن طريق مدرسة متخصصة فى محافظة قنا، موضحة أنها كانت تريد لعب الكوتشينة هى وشقيقتها مع أقاربها، وكانوا لا يستطيعون ذلك، فقررت أن تأتي بفكرة عمل كوتشينة على ورق من البلاستيك على طريقة برايل.

وتحدثت عن فكرة إقامة منيو على طريقة برايل، قائلة: إنها كانت فى إحدى التجمعات التى تقيم أنشطة خيرية، حيث أتت الفكرة عن طريق إقتراح شقيقتها لعمل منيو للمكفوفين، "كان فيه مطاعم كتير هم الى بيقولولنا المنيو لما بنطلب ف كنا عايزين أحنا الى نطلب بنفسنا".

وأشارت إلى أنها قررت أن تقوم بتطوير نوع الكوتشينة المستخدمة من الورقية إلى البلاستيكية نظرا لكون الأولى سريعة التلف، ولا تستطيع الصمود طويلا معها، وقامت بدعوة أصدقائها لمشاركتها اللعب، حيث تبين مهارتها في هذه اللعبة.



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