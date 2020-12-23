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منوعات

رفضته فانتقم منها بطريقة جنونية.. تفاصيل قتل فتاة انجليزية على يد حبيبها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في عمل وحشي وإجرامي، قام بلطجي بتقييد حبيبته وتكميمها وضربها قبل أن يلفها في سجادة ويرميها في صندوق سيارة لتختنق حتى الموت.

قيد "شون آدم نيوتن" ذو 45 عامًا ، يدي وقدمي حبيبته "ريبيكا جين جاسكوين" ووضع جوربًا في فمها ثم اعتدى عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ثم قام بلفها في سجادة ووضع كيس بن على رأسها وأجبر زميلتها في الشقة على مساعدته في التخلص من جثتها التي عثر عليها في الجزء الخلفي من سيارة على طريق سريع.

وحكمت المحكمة العليا على نيوتن بتهمة قتلها لمدة 25 عاما، وقال القاضي "مايكل كوربوي" للمحكمة إن ريبيكا كانت على الأرجح على قيد الحياة "لبعض الوقت" بعد أن كان رأسها مغطى بالبلاستيك.. وكان الهجوم عليها كان مستمرًا وطويلًا".

كما أضاف القاضي:"هي ماتت في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها مؤلمة وطويلة ومرعبة، وكل ذلك بسبب تفكيرها في الإنفصال عنه، فكان جزاؤها الموت بهذا الشكل البشع".
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