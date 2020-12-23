البنك الدولي يصادق على تمويل يتجاوز المليار دولار لعدة مشروعات ببوركينا وتشاد

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، في دولتي بوركينا فاسو وتشاد بمنطقة الساحل من أجل 3 مشاريع لتعزيز قدرة دول هذه المنطقة على الصمود في ظل تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي بسبب فيروس كورونا.





وتهدف المشاريع الجديدة إلى تسريع الانتعاش الاقتصادي وتحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ونوعيتها في بوركينا فاسو وتشاد، ويهدف أحد هذه المشروعات، والذي يحمل عنوان " الوقاية والمرونة"، وتبلغ قيمته 700 مليون دولار أمريكي، إلى دعم بوركينا فاسو في مبادراتها الهادفة إلى معالجة المخاطر وتفاقم أعمال العنف في البلاد.









وأشار البنك إلى أن هذا المشروع يعقبه ثان لدعم ميزانية الطوارئ بقيمة 100 مليون دولار من أجل استجابة الحكومة البوركينية لوباء (كوفيد-19) في سياق أزمة أمنية وإنسانية مزدوجة.. ومن المنتظر أن يساعد هذا التمويل، الذي يتضمن قرضا ومنحة، في الحد من تأثير فيروس كورونا على الأسر وإرساء الأساس للتعافي الاقتصادي المرن من تداعيات الفيروس.





أما المشروع الثالث، بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، وهو "مشروع التنمية الإقليمية الطارئة والمرونة"، يهدف إلى تحسين قدرة المجتمعات في البلدين (بوركينافاسو وتشاد) على الوصول إلى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي تفتقر إليها بعض المناطق المتضررة بالصراع والمناطق المعرضة للخطر.





ووفقا للبنك الدولي، فإن هذا المشروع سالف الذكر سيرفع موارد ما يقرب من 325 ألف امرأة (30% منهن مشردات داخليا)، وتمكين 650 ألف شخص من الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل في البلدين.





وأشار البنك إلى أنه يطمح إلى "تعزيز وتنسيق جهود التنمية والاستقرار التي تبذلها دول الساحل الخمس ودعمها ماليا بفضل الزيادة غير المسبوقة في الموارد المتاحة لهذه المنطقة، والتي تبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي مقدمة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية (التابعة للبنك الدولي)".





وكشف البنك عن تمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار سيجري ضخها في مشروع للتنقل والاتصال بتشاد من أجل تحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق الأساسية والخدمات الاجتماعية لسكان الريف.







