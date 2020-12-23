العثور على مسمار يرجح استخدامه في صلب المسيح.. تفاصيل

تم اكتشاف آثار مسيحية لا تقدر بثمن في غرفة سرية في دير يُزعم أنها تحتوي على مسمار استخدم في صلب سيدناالمسيح.





فقد عثر علماء الآثار الذين يعملون في دير "ميليفسكو" في جمهورية التشيك على قطعة مسمار بطول ستة بوصات داخل صندوق مزين بصليب من الذهب عيار 21 قيراطًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تم بناء الصندوق بين عامي 260 و 416 م ، وقد نُقِش عليه الحروف "IR" ، والتي تُترجم إلى "يسوع هو الملك"، وتم استخدام غرفة الخزانة المخفية، وفقًا للخبراء ، لإخفاء القطع الأثرية النادرة من غارات القوات الهوسية في أوائل القرن الخامس عشر.





يقول الباحثون الذين ينقبون في مكان الحادث إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان المسمار قد أتى من صلب المسيح، لكن لاحظوا أن الاكتشاف "أكبر بكثير من ذخائر سانت موروس ، وفقًا لوكالة الأنباء التشيكية (ČTK).





"ماوروس ريليكاري" هو صندوق كبير مصنوع من الذهب يحمل شظايا من أجساد ثلاثة قديسين: القديس موروس ، القديس يوحنا المعمدان والقديس تيموثي.





كما تم الكشف عن العشرات من المسامير المرتبطة بصلب يسوع ، مما دفع العلماء إلى الشك في الاكتشاف الأخير، وقال "شينديلالي" أن أصالة المسمار سيتم التحقق منها بواسطة خبراء علميين آخرين في وقت ما من العام المقبل.





يعمل علماء الآثار في دير "ميليفسكو" منذ عدة أشهر ، وقد اكتشفوا مؤخرًا ممرًا سريًا أدى إلى غرفة الخزانة، وتم بناء الدير عام 1187 ، ولكن استولى عليه هوسيتس عام 1420 واستولى عليه نبلاء المجموعة.





ومع ذلك قبل أن يفقدوا مكان عبادتهم ، بنى أولئك الذين أطلقوا على الدير منزلًا غرفة سرية لإخفاء القطع الأثرية النادرة والتي لا تقدر بثمن.



