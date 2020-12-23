كلاكيت تاني مرة.. سحب كميات كبيرة من أوراق المناديل في بريطانيا.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن المواطنين البريطانين بدأوا في اتخاذ كل الإحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة التي تجتاح بلادهم حاليا، فالحكومة رفعت درجة الاستعداد في المستشفيات، وشركات الادوية بدأت تضخ كميات اكبر من الادوية بسبب السحب الشديد من قبل المرضى .





وللمرة الثانية ظهرت أرفف الأسواق التجارية خاوية من المنتجات

وخاصة المناديل والكمامات ومعقمات اليدين، فالكل ينتظر دوره في الإصابة خاصة بعد تصريحات وزير الصحة البريطاني"مات هانكوك" ، بعدما أكد أن السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا أكثر سرعة من التي كانت موجودة في الموجة الأولى .





أكدت التقارير الطبية أن حالات الإصابة ففي بريطانية زادىت بمعدلات كبيرة للغاية في الفترة السابقة، خاصة بعد إنخفاض درجة الحرارة مما يؤكد خطورة الفترة القادمة.





و ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن شوارع بريطانيا تجهز نفسها لموجة أشرس من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي يبدو أنها ستضرب المملكة بكل قوة، فالجميع بدأ إحتياطاته و تم سحت كميات كبيرة من المناديل والمعقمات والكمامات.