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أخبار العالم

اليوم فقط.. الكويت تسمح بعودة المقيمين من الدول المحظورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع أن موافقات رسمية صدرت من سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة إتمامهم للإقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة فحص pcr.

وأضاف المصدر أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة، موضحًا أنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.

وكشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، إن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.

وأضاف المطيري – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.

وأكد المطيري أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.
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