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تعليم

انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد بكليات جامعة العريش

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
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احمد صالح
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحادية بكليات جامعة العريش، اليوم الأربعاء، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م ، وذلك بعد ان تم الانتهاء من العملية الانتخابية بين الطلاب المرشحين وفقًا للائحة الانتخابية.

وبحسب بيان، تمت عملية التعيين في 9 كليات بعد انتهاء انتخاب الأمين والأمين المساعد وذلك في مختلف اللجان الرئيسية في الاتحاد وهي : "كلية التربية - وكلية العلوم - وكلية التجارة -وكلية الآداب-وكلية العلوم الزراعية البيئية - وكلية الاقتصاد المنزلي-وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية - وكلية التربية الرياضية - الطب البيطري".

وحرصت إدارة الجامعة بالتنسيق مع الإدارة الطبية علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة عند اجراء عمليات التقديم للترشيح وكذلك عملية اجراء الانتخابات.

واكد رئيس جامعة العريش ضرورة الاستمرار في تنفيذ عمليات التعقيم و التطهير لجميع المباني الخاصة بالكليات داخل الحرم الجامعي، وكذلك رش وتعقيم غرف إقامة الطلبة والطالبات في المدن الجامعية سواء داخل الحرم الجامعي او خارجه.، وذلك حرصا على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، أن الانتخابات الطلابية تمت بشكل ديمقراطي وفي إطار الشفافية منذ انطلاقها تأكيدا لقيم الجامعة من اجل تصعيد الشباب و مشاركتهم في كل الفاعليات وتأهيلهم للمساهمة في النهوض بالوطن.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمة للترشيح على مستوى الجامعة :٢٥٧طالب وطالبه، موزعين علي كليات الجامعة على النحو التالي : - أولا :- كليه التربية عدد الطلاب المرشحين اجمالى٩٢طالب وطالبه، ثانيا :- كليه العلوم الزراعيه البيئيه:عدد الطلاب المرشحين ٣٤طالب وطالبه، ثالثا :- كليه التربية الرياضية :عدد الطلاب المرشحين ٢٨ طالب وطالبه ، رابعًا :- كليه العلوم :عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبه، خامسا : - كليه الآداب: عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبه ، سادسًا : - كليه التجاره: عدد الطلاب المرشحين٢١ طالب ، سابعًا :- كليه الاقتصاد المنزلي: عدد الطلاب المرشحين ٢٢طالب وطالبه ، ثامنًا : -كليه الاستزراع المائي و المصايد البحرية :عدد الطلاب المرشحين ٥ طلاب، تاسعًا : - كليه الطب البيطري :عدد الطلاب المرشحين ١٤ طالب وطالبه.

وتم توزيع المرشحين علي ٨ لجان رئيسية للاتحاد كما يلي:

لجنة الأسر ١٧ طالب و١٩ طالبه ، واللجنة الفنية ١٦طالب و٣١ طالبه ، واللجنة الثقافية ٨ طالب و١٨ طالبه ، واللجنة الرياضية ٢٥ طالب و٦ طالبات ، ولجنة الجوالة والخدمة العامة ١٣ طالب و١٧ طالبه ، واللجنة الاجتماعية والرحلات ٢٠ طالب و٣٢ طالبه واللجنة العملية والتكنولوجيا ١٤ طالب و٢١ طالبه ، بإجمالي 113 طالبا و ١٤٤طالبة.

جدير بالذكر أنه سوف يتم الانتهاء من الماراثون الانتخابي لطلاب الجامعة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤ م 
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