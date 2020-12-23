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مرأة

كوفيد 19 وأعياد الميلاد.. كيف نحتفل بمناسباتنا في أمان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
كوفيد -19 وعيد الميلاد:
كوفيد -19 وعيد الميلاد: كيف نحتفل بأمان
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أسماء عبد الحفيظ

أشارت الأبحاث إلى أن ما يقرب من نصف المصابين بفيروس كورونا الجديد لا يعانون من أي أعراض منبهة ، ولماكان الأمر كذلك ، فقد ينشرونها بشكل أكبر عن غير قصد.


وإذا كان الشخص غير مدرك أنه مصاب بعدوى SARS-CoV-2 لأنه لا يزال خاليًا من الأعراض ، فقد يختار مقابلة أفراد الأسرة خلال عطلة الشتاء عند القيام بذلك ، يمكن أن يساهموا في خطر إصابة الآخرين بالفيروس ، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون بالفعل أكثر عرضة للإصابة ، مثل الأقارب الأكبر سنًا أو أحبائهم المصابين بأمراض مزمنة ، بما في ذلك مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.


هذا هو السبب في أن النصيحة الرئيسية لهذا الموسم تستمر في تجنب التجمعات الاجتماعية والاحتفال فقط مع أفراد من منزل الفرد.


ومع ذلك ، وفقًا لبعض البيانات الإحصائية الحديثة ، كان ما يقرب من 36.2 مليون شخص في الولايات المتحدة يعيشون بمفردهم في عام 2020 ، ويمكن أن يكون للعزلة تأثير كبير على الصحة العقلية .


وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الشعور بالوحدة ، فإن المزيد من العزلة الاجتماعية - خاصة خلال موسم يرتبط عادةً بالتجمعات العائلية - قد يبدو خيارًا لا يُحتمل.


وينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى السفر في هذا الوقت بما يلي:

تجنب رؤية الأشخاص الذين قد يواجهون بالفعل خطرًا متزايدًا للإصابة بـ COVID-19
الامتناع عن السفر إلى المناطق التي يتزايد فيها عدد حالات الإصابة بـ COVID-19
تجنب السفر خارج مدينتهم إذا كانت الحالات في المنطقة التي يعيشون فيها في ارتفاع ، وذلك لوقف انتشار الفيروس بشكل أكبر.


القيادة بدلًا من استخدام وسائل النقل العام ، حيثما أمكن ، لتجنب الاتصال الوثيق مع المسافرين الآخرين
تجنب السفر مع أشخاص من أسر أخرى لتقليل مخاطر التعرض.


كما يذكر معهد الصحة العامة الناس بارتداء قناع للوجه عندما يكونون في الأماكن العامة أو بالقرب من الأشخاص الذين لا يعيشون معهم ، وأن يستمروا في التباعد الجسدي - على بعد 6 أقدام - عن أولئك الذين ينتمون إلى أسر أخرى.


من المهم أيضًا الاستمرار في غسل اليدين قدر الإمكان. أشارت الأبحاث السابقة إلى أنه إذا كان أكثر من نصف أولئك الذين يسافرون عن طريق الجو يغسلون أيديهم كثيرًا وبشكل صحيح ، فقد يتباطأ انتشار العدوى الفيروسية بنسبة 70٪ تقريبًا .


إذا كان الوصول إلى الصابون والماء محدودًا أو منعدمًا ، فإن مركز السيطرة على الأمراض ينصح باستخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول.


أخيرًا ، من المهم الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية للمساعدة في منع المخاطر الإضافية التي تشكلها فيروسات الإنفلونزا خلال أشهر الشتاء.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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