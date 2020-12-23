بسبب إصابتها بحروق .. شاب يتخلى عن خطيبته بعد قصة حب 9 سنوات





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما، روت قصتها مع حب حياتها الذي تركها وحيدة تواجه أزمتها بعدما أخبره الأطباء أن الجروح التي أصيبت بها خطيبته ستحتاج لسنوات من العلاج.





استيقظت الشابة بعد ثلاثة أيام من إصابتها بالحرق، على خبر فسخ خطوبتها وإنهاء إجراءات الزواج بعد قصة حب دامت 9 سنوات، واتصال والدة خطيبها بوالدتها لإنهاء الزيجة معللة أن ابنها لن يتحمل رؤية ابنتها بعد الحرق الذي أصاب أماكن متفرقة في جسدها.





أصيبت الفتاة بصدمة عصبية، بعد أن علمت أنها تخلى عنها في موقف صعب كهذا، وكانت تستيقظ أثناء الليل تصرخ وتبكي من شدة الصدمة والألم النفسي الذي تعرضت له.





جدير بالذكر أن إحدى صديقاتها، روت أن الشابة كانت أجمل فتاة بين صديقاتها، فقد كانت أكثرهن إشراقا وإقبالا على الحياة و بعد أن تخلى عنها خطيبها تحولت إلى إنسان بلا روح.

أصيبت شابة بالغة من العمر 29 عاما، بصدمة نفسية بعد إصابتها بحروق شديدة في وجهها وقدميها قبل الزواج بشهر بسبب تعرضها لانزلاق وعاء به مياه مغلية للسقوط عليها وأصاب جسدها بحروق الشديدة.