ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب إصابتها بحروق .. شاب يتخلى عن خطيبته بعد قصة حب 9 سنوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيبت شابة بالغة من العمر 29 عاما، بصدمة نفسية بعد إصابتها بحروق شديدة في وجهها وقدميها قبل الزواج بشهر بسبب تعرضها لانزلاق وعاء به مياه مغلية للسقوط عليها وأصاب جسدها بحروق الشديدة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما، روت قصتها مع حب حياتها الذي تركها وحيدة تواجه أزمتها بعدما أخبره الأطباء أن الجروح التي أصيبت بها خطيبته ستحتاج لسنوات من العلاج. 

استيقظت الشابة بعد ثلاثة أيام من إصابتها بالحرق، على خبر فسخ خطوبتها وإنهاء إجراءات الزواج بعد قصة حب دامت 9 سنوات، واتصال والدة خطيبها بوالدتها لإنهاء الزيجة معللة أن ابنها لن يتحمل رؤية ابنتها بعد الحرق الذي أصاب أماكن متفرقة في جسدها. 

أصيبت الفتاة بصدمة عصبية، بعد أن علمت أنها تخلى عنها في موقف صعب كهذا، وكانت تستيقظ أثناء الليل تصرخ وتبكي من شدة الصدمة والألم النفسي الذي تعرضت له. 

جدير بالذكر أن إحدى صديقاتها، روت أن الشابة كانت أجمل فتاة بين صديقاتها، فقد كانت أكثرهن إشراقا وإقبالا على الحياة و بعد أن تخلى عنها خطيبها تحولت إلى إنسان بلا روح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأطباء يكشفون السبب.. إصابة فتاة بسرطان الرئة رغم أنها لا تدخن

لا يعرف الرحمة| القبض على شاب حرق كلبه في علبة بلاستيك.. صور

عروس تصر على رسم وشم يحمل اسم حبيبها المتوفى في حفل زفافها..صور

شاب يتعمد نقل المرض لـ خطيبته

لأنها مطلقة.. عريس يمنع خطيبته من ارتداء فستان أبيض يوم الزفاف

البسي أسود.. شاب يمنع خطيبته من ارتداء فستان أبيض في الزفاف

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

هل يجوز قراءة القرآن وقول دعاء الختم بدون وضوء

رفضته فانتقم منها بطريقة جنونية.. تفاصيل قتل فتاة انجليزية على يد حبيبها

متعرفش اسم طفلتها.. زوجة تصرخ أمام محكم الأسرة: بنتي اسمها نرمين مش منال

النواب يقدم خطة من 4 محاور لمواجهة تحور فيروس كورونا

صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور