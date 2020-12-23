رئيس هيئة الخدمات البيطرية يكشف سبب اكتئاب الزرافة "سوسن"

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، تفاصيل وصول 3 زرافات جديدة لحديقة الحيوان، قائلا: إن الزرافات من الحيوانات المهمة جدا والمحببة للزائرين والجاذبة لهم.





وأضاف "عبد الحكيم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف هو تزويد حديقة الحيوان بهذا النوع من الحيوانات، موضحا أنه كان يوجد أنثى وحيدة فقط من الزرافة، وتم وصول 3 زرافات من خلال تبادل الحيوانات مع جنوب أفريقيا.





وتابع أن ال3 زرافات وصلوا إلى المطار وهم الأن بصحة جيدة، لافتا إلى أن هناك اتفاقية تضم الحيوانات المهددة بالإنقراض، منها الزرافات، فبالتالى يجب أن يكون هناك اشتراطات للحصول عليها، حيث يجب أن يتم التبادل مع الحالات الجيدة فقط.





وأكد أنه تم طلب الشهادات الصحية للزرافات التى أتت من جنوب أفريقيا، وتم عمل حجر بيطرى هناك قبل وصولها للحديقة، واخذ عينات منهم.





وكشف عن سبب إكتئاب الزرافة سوسن، قائلا: إن الحيوان كائن يشعر ويعبر من خلال حيويته وشغفه ولعبه، فبالتالى يشعر ما يربي هذا الحيوان أنه يشعر بالإكتئاب وعدم إقباله على اللعب والمرح".



