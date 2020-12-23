قطع الكهرباء بعدد من مناطق مطروح وسيوة .. تعرف عليها

أعلنت شركة كهرباء مطروح قطع الكهرباء اليوم الأربعاء عن بعض المناطق لإجراء صيانة وتوصيل كابلات جديدة وصيانة الشبكة .





ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي الصرف من موزع علم الروم وموزع العلف وذلك لتغيير محولات سملا 1 وسملا 2 وسملا 3 وسملا 4 من جهد 11 ك ف إلى جهد 22 ك ف وعمل علب اتصال من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءا والمناطق المتأثرة ( سملا وحتاوه).













وكذلك فصل التيار الكهربائى عن محولات (الحاج بلال - بربش - الصرف الزراعي ) علي مغذي الصرف الزراعي لإجراء أعمال صيانة من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا والمناطق المتأثرة (منطقة مزارع الشحايم).





يذكر أن رئيس الوزراء قد عقد اجتماع مع محافظ مطروح وأكد رئيس الوزراء على أهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح ، وبما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن بهذه البقعة الغالية.





واستعرض محافظ مطروح خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.





وقال إن استثمارات هذه الخطة بلغت 1.4 مليار جنيه تقريبا ، منها 1.2 مليار تمويلات ذاتية من موارد المحافظة.





155 مشروعًا بقطاع الكهرباء، و 170 لرصف الطرق في محافظة مطروح عام 2019/2020

وشهدت تنفيذ مشروعات ضمت 155 مشروعًا بقطاع الكهرباء، و170 مشروعًا لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و عدد 328 مشروعًا بمجال تحسين البيئة، و108 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية، وعدد 25 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.





وعرض المحافظ للمشروعات الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعًا، وتكلفتها 869.2 مليون جنيه.





وتضم 88 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و112 مشروعًا لرصف الطرق، و109 مشروعات بمجال تحسين البيئة، و 26 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن عدد 13 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.





ونوه المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة مطروح تشمل مد وتدعيم شبكات كهرباء وإنارة تجمعات محرومة وأيضا شراء مهمات إنارة.





وتابع أن مشروعات الرصف تأتي في صورة رصف للطرق ورفع كفائتها، وإعادة الشيء لأصله في المدينة وقرى المركز بطول 92.5 كم ، إضافة إلى استكمال اثنين من الكباري بمنطقة الحمام.





وأضاف أن قطاع تحسين البيئة يشمل مشروعات شراء المهمات، ومعدات النظافة، وإقامة أرصفة وبلدورات، بجانب استكمال مشروعات مفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأوضح أن الخطة الاستثمارية تشمل اعتمادات تم تخصيصها لتدعيم الوحدات المحلية في المدينة، وعدد من القرى في ٨ مراكز بمطروح، وأيضًا لشراء مهمات، ومعدات، وإنشاء وحدات للمرور والحماية المدنية.





وعرض محافظ مطروح على نحو تفصيلي المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 .







