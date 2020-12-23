ننشر موعد امتحانات برنامج الدراسات القانونية بالانجليزية بحقوق حلوان

أعلن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية حقوق جامعة حلوان، عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021- حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي فى أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.





وقالت إدارة شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان لـ« صدى البلد » إن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم السبت 2 يناير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 .





وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/ 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





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وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.





وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021 .





وأعلنت جامعة حلوان أن مواعيد امتحانات التيرم الأول سوف تقام وفق التوقيتات المحددة لها واكدت الجامعة أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى من الغاء الامتحانات، وتناشد الجامعة جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات وتتخذ الجامعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان واخر من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملون، وتتمنى لهم جميعًا النجاح والتوفيق والسداد.



