ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر موعد امتحانات برنامج الدراسات القانونية بالانجليزية بحقوق حلوان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
اسلام خالد
أعلن  برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية حقوق جامعة حلوان، عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021- حيث تشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي فى أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وقالت إدارة شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان لـ« صدى البلد » إن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم السبت 2 يناير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 . 

وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/ 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.

اقرأ أيضا : 


وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021 .

وأعلنت جامعة حلوان أن مواعيد امتحانات التيرم الأول سوف تقام وفق التوقيتات المحددة لها واكدت الجامعة أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى من الغاء الامتحانات، وتناشد  الجامعة جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات وتتخذ الجامعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان واخر من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملون، وتتمنى لهم جميعًا النجاح والتوفيق والسداد.

ننشر موعد امتحانات برنامج الدراسات القانونية بالانجليزية بحقوق حلوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لـ طالبات تربية رياضية حلوان.. ننشر موعد الامتحانات العملي

امتحانات منتصف الفصل الدراسي.. جامعة حلوان تعلن الجدول قريبا.. ماجد نجم: العملي منتصف يناير

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم جامعة حلوان

كليات جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات العملي ومنتصف العام.. وتنبه على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

في أجواء من الإجراءات الاحترازية.. علوم حلوان تعلن موعد الامتحانات لطلاب الدراسات العليا

امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان.. تعليمات من الكليات للوقاية من كورونا داخل اللجان.. وجداول خاصة مراعاة للظروف

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

دعاء لأبي المتوفى.. يغفر الله له ويضيء قبره

المصرية إلهام فضالي تفوز بجائزة أهم إنجاز لعام 2020 من مجلة "عالم الفيزياء"

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021