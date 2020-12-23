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هل ستتكرر ظاهرة الاقتران العظيم هذا الأسبوع ؟ البحوث الفلكية تجيب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
الاقتران العظيم
الاقتران العظيم
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أحمد الشاهد

شهدنا أمس الأول ظاهرة فلكية نادرة الحدوث ، حيث تتكرر هذه الظاهرة كل 20 عاما وهي ظاهرة اقتران عمالقة الكواكب (المشترى وزحل) لذلك سمي بالاقتران العظيم وقد بلغ هذا الاقتران ذروته في ذلك ، كما شهدنا في نفس اليوم أقصر نهار وأطول ليل في الشتاء وكذلك كان هذا اليوم هو بداية الشتاء حيث تم الانقلاب الشتوي فلكيا ، ويتسائل هواة الفلك والمهتمون بهذا الشأن عن موعد تكرار هذه الظاهرة .

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قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم معاودة ظهور كوكبي (المشترى وزحل) واقترانهما لمدة أسبوع من حدوث الظاهرة يوم الاثنين الماضي 21 /12/2020 ولكن سيتم ذلك على مسافات أبعد ، حيث تبعد المسافة كل يوم حتى ينفصل الكوكبين نهائيا عن بعضهما ، وكشف "القاضي" عن أن هذا العام هو أكثر الأعوام التي شهدت اقتراب هذين الكوكبين من كوكب الأرض منذ 800 عام ، مشيرا إلى تكرار هذه الظاهرة كل 20 عاما .

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى  أنه بعد 400 عام سنشهد هذه الظاهرة بنفس هذه المسافة التي شاهدنا فيها هذين الكوكبين ، مشيرًا إلى أن عامل قرب هذه الكواكب من الأرض هو مدارها في المجموعة الشمسية .

وكان الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أوضح أن المعهد يقوم بإعداد الحسابات الفلكية بما فيها مواليد الأهلّة، ومواقع الأجرام السماوية وظروف تواجدها في السماء ، ومن بين تلك الظواهر ، اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع زحل وهما من أكبر الكواكب ، لذا يطلق عليه الاقتران العظيم .
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