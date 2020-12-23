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جامعة القاهرة: 56.2 ألف بحث علمي منشور دوليا في آخر 3 سنوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن وصول جامعة القاهرة للعاملين في نشر الأبحاث الدولية، قائلا: إن الجامعة الأن في مرحلة جديدة من العمل العلمي، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى مؤسسة لإنتاج المعرفة العلمية.

وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك طفرة كمية وجودة نوعية تحدث الآن في جامعة القاهرة في مجال البحوث، موضحًا أن عدد الأبحاث الموجودة الآن زادت بنسبة كبيرة جدا خلال آخر ثلاث سنوات. 

وتابع أن هناك 56 ألفا و264 بحث تم عملهم في الجامعة آخر ثلاث سنوات منشورين في منافذ نشر دولي، متابعًا أن تلك المنافذ تقوم بالاستفادة من تلك الأبحاث.

وأكد أنه تم وضع سياسة في البحث العلمي بجامعة القاهرة تقوم على توظيف البحوث، والتي تعطى قيمة معرفية وترفيهية تساهم فى تطوير مجالات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أن البحث العلمي ليس بحثا يوضع على الأرفف، ولكنه يحل مشكلات ويواجه أزمات ويحاول أن يكون قيمة مضافة في الاقتصاد، مضيفًا أن تحديا بين الباحثين في النشر أي من ينشر في مجالات معينة هناك مكافأة له.
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