دراسة: اعتلال قلب الإنسان عند منتصف العمر يصيبه بالخرَف في الكبر

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية في منتصف العمر، لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بالخرف في أواخر العمر.





والخرف مشكلة صحية عالمية مصحوبة بعبء اجتماعي ومالي كبيرين، على الرغم من وجود خيارات قد تساعد في علاج الأعراض، ولا يوجد لها علاج.





ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 5 ملايين بالغ في سن 65 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة من الخرف ، مع زيادات متوقعة إلى ما يقرب من 14 مليون شخص بحلول عام 2050.





ويصاحب الخرف الخلل الوظيفي المعرفي الشديد الذي ينطوي على صعوبات في الذاكرة والتعرف واللغة واتخاذ القرار والانتباه وحل المشكلات. يمكن أن يتداخل هذا مع أداء الشخص اليومي.





وتلعب بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مدى الحياة التي تم تحديدها في الدراسات الوبائية ، بما في ذلك عوامل الخطر القلبية الوعائية من منتصف العمر إلى أواخره ، دورًا حاسمًا في ظهور الخرف وتطوره.





في الواقع، تقدر أبحاث المحاكاة أن ما يصل إلى 35٪ من حالات الخرف قد تكون بسبب عوامل خطر قابلة للتعديل عبر مدى الحياة. تشمل عوامل الخطر هذه عوامل الصحة الاجتماعية والعقلية مثل التعليم والمشاركة الاجتماعية وفقدان السمع والاكتئاب.





تظهر الدراسات الوبائية أيضًا أهمية صحة القلب والأوعية الدموية في الوقاية من الخرف. ترتبط عوامل مثل التدخين والسكري وفشل القلب والرجفان الأذيني وارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم بزيادة خطر الإصابة بالخرف.







خطر قابل للتعديل

تشير الدراسات إلى أن المقاييس المثلى لصحة القلب والأوعية الدموية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.





تشتمل مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية السبعة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أربعة مكونات سلوكية:

النشاط البدني

حمية

التدخين

وزن الجسم

المكونات الثلاثة الأخرى بيولوجية:

الكوليسترول في الدم

ضغط الدم

جلوكوز الدم

ربط العلماء وجود مقاييس مثالية لصحة القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر مع انخفاض معدل الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

في الدراسة الجديدة ، كان منتصف العمر متوسط ​​العمر 50.4 سنة. ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على المشاركين الأكبر سنًا (متوسط ​​العمر 67 عامًا) أن المقاييس المثالية لصحة القلب والأوعية الدموية للمكونات البيولوجية لدرجة AHA قللت من خطر الإصابة بالخرف بعد 7 سنوات.

حتى الآن ، فحصت دراسات قليلة العلاقة بين مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر ومتأخره وخطر الإصابة بالخرف. كما أنهم لم يحللوا الآثار المنفصلة للمكونات السلوكية والبيولوجية للدرجة.

أجرى ياجون ليانج وزملاؤه دراسة جماعية سكانية ، شملت 1449 مشاركًا من دراسة عوامل الخطر القلبية الوعائية والشيخوخة والخرف الفنلندية (CAIDE) ، لملء هذه الفجوة.

الدراسة ، التي تظهر في مجلة PLOS Medicine ، حللت البيانات من الأشخاص المسجلين في دراسة CAIDE من 1972 إلى 1987 (كان متوسط ​​العمر 50 عامًا) إلى 1998 (كان متوسط ​​العمر 70 عامًا). كما تابع الفريق 744 شخصًا غير مصاب بالخرف في 2005-2008.

تضمنت مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية التي قاسها الباحثون 6 من 7 توصيات AHA. ومع ذلك ، لم تكن هناك بيانات غذائية ، وكانت مقاييس جلوكوز الدم أثناء الصيام في منتصف العمر مفقودة. لهذا السبب ، استخدم الباحثون مقياسًا بديلًا لتشخيص مرض السكري.

ثم صنفوا هذه المقاييس على أنها سلوكية (التدخين ، مؤشر كتلة الجسم [BMI] ، والنشاط البدني) أو بيولوجية (الكوليسترول الكلي ، جلوكوز بلازما الصيام ، وضغط الدم).

جمعت دراستهم بيانات عن التركيبة السكانية وأنماط الحياة والتاريخ الطبي ومقاييس صحة القلب والأوعية الدموية الأخرى من خلال الفحوصات السريرية والاختبارات المعملية وسجلات المرضى والمسح الذاتي وسجلات الأدوية الموصوفة.

يتبع تشخيص الخرف المعايير المحددة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية . استخدمت الدراسة اختبار الحالة الذهنية المصغرة لتقييم الأداء المعرفي في المتابعة في 1998 و 2005-2008.





حددت الدراسة مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية المثالية على النحو التالي:

النشاط البدني يسبب ضيق التنفس والتعرق أكثر من مرتين في الأسبوع

كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 25

مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام أقل من 100 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملغ / ديسيلتر) دون علاج في أواخر العمر ولا يوجد تشخيص لمرض السكري أو استخدام أدوية السكري في منتصف العمر

مستويات الكوليسترول الكلية في الدم أقل من 200 مجم / ديسيلتر

ضغط دم أقل من 120/80 ملليمتر زئبق (mm Hg) دون الحاجة إلى تناول أدوية ضغط الدم

لا تدخن أبدًا أو تقلع عن التدخين لمدة تزيد عن عام واحد

قيمت الدراسة وسجلت كل من هذه المقاييس الصحية للقلب والأوعية الدموية وحدها وكمركب في كل من منتصف العمر ومتأخر العمر.

تلقى 61 و 47 مشاركًا إضافيًا تشخيص الخرف في 1998 و 2005-2008 ، على التوالي.







تقليل المخاطر بشكل كبير

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين حصلوا على مقاييس صحية للقلب والأوعية الدموية في منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 54٪ مقارنة بالمشاركين ذوي النقاط الضعيفة. كان هذا بعد السيطرة على الموت وعوامل مربكة أخرى محتملة.

وأظهرت النتائج أن الزيادة بمقدار نقطة واحدة في نتيجة المقاييس المركبة لصحة القلب والأوعية الدموية ترتبط بانخفاض بنسبة 14٪ في خطر الإصابة بالخرف.





بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين لديهم مقاييس سلوكية لصحة القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر لديهم انخفاض بنسبة 58 ٪ في خطر الإصابة بالخرف. في المقابل ، كان الأشخاص الذين لديهم مقاييس بيولوجية لصحة القلب والأوعية الدموية في أواخر حياتهم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار 3.5 مرة.





خلص الباحثون إلى أن انخفاض ضغط الدم عن 120/80 ملم زئبق وانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي قد يكون أيضًا علامات على الخرف قبل الإكلينيكي ، مما يقلل من القيم التنبؤية لهذه المقاييس.





تشمل القيود الرئيسية للدراسة عدم وجود بيانات عن النظام الغذائي ومستويات الجلوكوز في منتصف العمر ، ومعدلات عالية من فقدان المتابعة ، ومجموعات فرعية صغيرة تحد من قوة نتائج الدراسة وقابليتها للتعميم. أنها تتطلب تأكيدا في الدراسات السكانية واسعة النطاق.

ومع ذلك، تؤكد هذه الدراسة النتائج السابقة التي تشير إلى أن المكون البيولوجي لصحة القلب والأوعية الدموية أقل تنبؤًا بالخرف مع تقدم العمر. كما يؤكد على أهمية استمرار صحة القلب والأوعية الدموية السلوكية في كبار السن.





النتائج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطوير الاستراتيجيات المثلى لتخفيف المخاطر. قد يؤدي الحفاظ على عادات صحية للقلب والأوعية الدموية - خاصة فيما يتعلق بالتدخين والنشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم - إلى تقليل مخاطر الإصابة بالخرف في أواخر العمر ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل عبء هذه الحالة.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.