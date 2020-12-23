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فن

مش نظرة وابتسامة.. مريهان حسين تفاجئ جمهورها بصوتها الجميل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الفيديو وهي تغني لسيمون  "مش نظرة 
وابتسامة" وعلقت قائلة "مش نظرة وابتسامة أغنية حبيبتي وحبيبة جيلي كله النجمة سيمون".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
-صوتك يجنن
- تحفة بجد
-حلووو اوي 

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وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت مريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهم ونشرت صورة لهم وعلقت مريهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".


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