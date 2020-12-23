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فن

فى عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات سلطان الطرب جورج وسوف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
الفنان جوروج وسوف
الفنان جوروج وسوف
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مريم عزت
يحتفل اليوم الفنان السوري جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ59 ، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1961 . 

وتزوج الفنان جوروج وسوف مرتين ، الأولى من زوجته شاليمار مدنيا وذلك بعد عدم موافقة أهلها به ، والمرة الثانية القطرية الفلسطينية ندى زيدان . 

وكان قد تصدر الفنان جورج وسوف ، تريند جوجل الفترة الماضية بعد تحقيق فيديو كليب "صاحى الليل" لـ سلطان الطرب جورج وسوف أكثر من 1.5 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر يوتيوب.


يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".


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