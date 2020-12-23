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فتاة تحول المحنة إلى منحة.. استثمرت ظاهرة إلقاء القمامة في الشارع وحصلت على ماجستير علوم البيئة من إنجلترا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
أية محمد، الحاصلة
أية محمد، الحاصلة على ماجستير علوم البيئة
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، فتاة تستثمر ظاهرة إلقاء القمامة فى الشارع بالحصول على ماجستير علوم البيئة من إنجلترا.

ووفقا للتقرير، فإن الفتاة «أية محمد» انطلقت بدايتها من إحدى المناطق الشعبية ووصلت إلى جامعة إنجلترا للحصول على ماجستير علوم البيئة والتنمية، وعاشت فى المناطق الشعبية حيث يوجد بها أكوام من القمامة ومخلفات من البلاستيك الضارة على البيئة، مما كان الدافع نحو دراسة علوم البيئة.

وكتبت أول أبحاثها عن التلوث البيئي فى عمر ال12 عاما، واستمر شغفها حتى التحقت بكلية العلوم جامعة عين شمس، ورغم إصابتها بمرض الحمى الروماتيزمية أصرت على العمل فى وظائف المجال العلمى.

وقالت آية محمد، الحاصلة على ماجستير علوم البيئة والتنمية من إحدى جامعات إنجلترا، إن أول بحث لها كان عن طريق مسابقة على مستوى الإدارة التعليمية فى شبرا الخيمة، مشيرة إلى أنها كانت مهتمة جدا بدراسة التلوث البيئي، ومن خلال ذلك تقدمت للمسابقة وحصلت على المركز الأولى وتم تكريمها.

وأضافت "أية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أسرتها شجعتها كثيرا على دراسة ما تحبه، موضحة أن المسابقة كانت عبارة عن كيفية الحد من التلوث البيئي والانفجار السكانى ومعرفة علاقتهما ببعض.

وأشارت إلى أنها حصلت على منحة فى جامعة إنجلترا والتى كانت منحة تنافسية، حيث ركزت جدا على الأشخاص الذين لديهم مشاركات فى التنمية المجتمعية ولهم تأثير فيها.
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