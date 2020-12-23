مصطفى بكري يستخرج كارنيه عضوية برلمان 2021

أنهى النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب،إجراءات استخراج كارنية عضوية برلمان 2021، في اليوم الثاني لاستخراج كارنيهات الاعضاء.





جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن نواب شمال ووسط وجنوب الصعيد، ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد .





وشهد اليوم الأول لاستقبال النواب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشدد وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.





كما تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير .





وشملت الإجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية .



