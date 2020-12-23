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محافظات

صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
إستمرار أعمال التطهير
إستمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة في الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالإستمرار في أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ذات السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.


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وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوي، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


وعلى جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة منيا القمح ، مشيرًا إلي أنه جاري تنفيذ عدد 17 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول الي بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.

 

وأكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين , مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

 

 

صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا
صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا
صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا
صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا
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