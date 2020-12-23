سطرابون العرب.. أول من رسم الخرائط وأطلقت ناسا اسمه على سلسلة جبال بكوكب بلوتو

اشتهر بولعه بالبحار وحركتها، وكان متشوقا لاستكشاف الدُّول التي كانت تُبحر سفنها من وإلى ميناء سبتة والذي شهد حركة تجارية كبيرة، وسرعان ما تحوَّلت رغبته إلى حقيقة عندما رحل لمتابعة تحصيله العلمي في قرطبة، فترسخ لديه ميوله إلى العلوم الطبيعية خصوصا علمي الجغرافيا والنبات.





يعتبر الإدريسي (أبو عبد الله محمد الإدريسي) أحد كبار الجغرافيين في التاريخ الإنساني ومؤسسي علم الجغرافيا ولد عام 1100م في مدينة سبتة بالمغرب وتوفي بجزيرة صقلية عام 1166م ، كما كان له اهتمام بعلوم التاريخ، والأدب، وعلم النبات، والطب، والفلك وقد أخذ العلم بسبتة وقرطبة وزار الحجاز و تهامة ومصر، ووصل إلى سواحل فرنسا وإنجلترا، وسافر إلى القسطنطينية وآسيا الصغرى، ثم عاش فترة في صقلية ونزل فيها ضيفًا على ملكها روجر الثاني، وقد عانى مدة طويلة من الغربة عن بلده سبتة، وقد استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية، حيث لجأ إلى تحديد اتجاهات الأنهار والبحيرات والمرتفعات، وضمنها أيضًا معلومات عن المدن الرئيسية بالإضافة إلى حدود الدول.





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لقب "بالصقلي" لأن جزيرة صقلية كانت ملجأه بعد سقوط الدولة الإسلامية، كما لقب بسطرابون العرب نسبة للجغرافي الإغريقي الكبير سطرابون. وقد كان من أبرز الدارسين في علم الرياضيات، وقد تعلم في البيلق وطاف البلاد فزار الحجاز وتهامة ومصر، ووصل سواحل فرنسا وإنجلترا وقد سافر إلى القسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى عاش الادريسي فترة في صقلية ونزل فيها ضيفًا على ملكها روجر الثاني.









انتقل إلى صقلية بعد سقوط الدولة الإسلامية، لأن الملك النورماني آنذاك كان "روجر الثاني" وقد كان محبًا للمعرفة، حيث شرح الإدريسي لروجر موقع الأرض في الفضاء مستخدمًا في ذلك البيضة لتمثيل الأرض، شبه الإدريسي الأرض بصفار البيضة المحاط ببياضها تماما كما تهيم الأرض في السماء محاطة بالمجرَّات.





ثم أمر روجر الثاني له بالمال لينقش ويرسم خارطة العالم والمعروف باسم "لوح الترسيم" على دائرة من الفضة حيث قدم وصفًا عن وضع السودان، وعن حالة العديد من المدن مثل مواقعها والتي جاءت بدقة متناهية تمامًا، كما هي على أرض الواقع، استخدم الإدريسي خطوط العرض أو الخطوط الأفقية على الخريطة والكرة الأرضية التي صنعها، استخدمت خطوط الطول من قبله إلا أن الإدريسي أعاد تدقيقها لشرح اختلاف الفصول بين الدول، حيث دُمرت تلك الكرة خلال اضطرابات مدنية في صقلية بعد وفاة الملك "روجر الثاني" وفي جزيرة صقلية قام بعمله الخالد الذي عرف به في التاريخ، وكانت صقلية في ذلك العهد قد خرجت من حكم المسلمين، وخضعت لحكم النورمان المسيحيين.





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حدد الإدريسي مصدر نهر النيل، ففي موقع معين وضع نقطة تقاطع نهر النيل تحت خط الإستواء، وهذا هو موقعه الصحيح فقبل دخول مصر تلتقي روافد نهر النيل في الخرطوم عاصمة السودان، حيث يتشكَّل نهر النيل من نهرين هما النيل الأبيض والنيل الأزرق، يجري هذان النهران عبر أراضي السودان ويلتقيان في الخرطوم التي تقع تحت خط الإستواء، فتحديد موقع نهر النيل يُلغي نظرية بطليموس أن مصدر نهر النيل هو تلة في القمر.









ومن أشهر مؤلفات الإدريسي كتابه المشهور (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) والمسمى أيضًا (كتاب روجر) وذلك لأن الملك روجر ملك صقلية هو الذي طلب منه تأليفه كما طلب منه صنع كرة من الفضة منقوش عليها صورة الأقاليم السبعة، ويقال إن الدائرة الفضية تحطمت في ثورة كانت في صقلية، بعد الفراغ منها بمدة قصيرة، وأما الكتاب فقد غدا من أشهر الآثار الجغرافية العربية، وقد أفاد منه الأوروبيون معلومات جمة عن بلاد المشرق كما أفاد منه الشرقيون، فأخذ عنه الفريقان ونقلوا خرائطه، وترجموا بعض أقسامه إلى مختلف لغاتهم.









ويعد هذا الكتاب فريد من نوعه حيث استغرق تأليفه 15 عامًا حيث نهج فيه الإدريسي نهجًا جديدًا عن غيره من الجغرافيين المسلمين فقد وصف العالم ككل ثم قسمه إلى سبعة أقاليم وكل إقليم إلى عشرة أقسام رئيسية ثم وصف كل قسم ورسم له خريطة وتحاشى فيه الخلط بين التاريخ والجغرافيا وظل كتابه مرجعًا لعلماء أوروبا أكثر من ثلاثة قرون، وقام بتطوير رسم الخرائط بطريقة أكثر دقة من الخرائط التي كانت معروفة من قبل، حيث لجأ إلى تحديد اتجاهات الأنهار والبحيرات والمرتفعات، وضمنها أيضًا معلومات عن المدن الرئيسية بالإضافة إلى حدود الدول.









وبعد وفاة الملك روجر وتولي غليام أو غليوم الأول، ظل الإدريسي على مركزه في البلاط، فألف للملك كتابًا آخر في الجغرافيا سمّاه (روض الأنس ونزهة النفس) أو (كتاب الممالك والمسالك)، لم يعرف منه إلا مختصر مخطوط موجود في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا بإسطنبول، وذكر للإدريسي كذلك كتاب في المفردات سماه (الجامع لصفات أشتات النبات)، كما ذكر له كتاب آخر بعنوان (أُنس المُهَج وروض الفرج) وقد نشر من هذا الكتاب الأخير قسم شمال أفريقيا وبلاد السودان.









توفي الإدريسي في جزيرة صقلية في عام 1166 م وقد أطلقت وكالة ناسا الأمريكية على سلسلة الجبال الموجودة على سطح كوكب بلوتو في الحافة الجبلية لمنطقة سبوتنيك بلانوم جبال الإدريسي بشكل غير رسمي.