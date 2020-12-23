الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لا صحة لوجود بؤر إنفلونزا الطيور بمزارع للدواجن.. فيديو

قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور عبد الحكيم محمود، إنه لا صحة لوجود بؤر إنفلونزا الطيور بمزارع للدواجن، لافتًا إلى أنه لا توجد أى إصابات بشرية بإنفلونزا الطيور منذ عام 2017.









وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم سحب عينات وفحص الطيور قبل السماح لانتقالها خارج المزارع، مشيرًا إلى أن هناك خطة لمنع انتشار أى عدوى بين الطيور فى المحافظات المختلفة.









وأوضح أن التنمية التجارية تعمل على سحب العينات من الطيور فى المعامل المركزية المتخصصة، ويتم عمل فحص دورى شامل لطيور المزارع بالمحافظات وتحصين الطيور فى المزارع مجانًا.









ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.









وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور أي بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن جميع مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تمامًا من أي أمراض وبائية.









وأوضحت الوزارة أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.