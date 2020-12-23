ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستعدون للشراكة.. الخارجية الأمريكية تحمل السودان مسئولية أمن المدنيين في دارفور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تحمل السودان مسؤولية أمن المدنيين في دار
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن دارفور، بعد انسحاب القوات الدولية من هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية تيبور بي ناغي، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية .

وأعرب المسؤول الأميركي عن استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان أمن المدنيين في إقليم دارفور.

وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق، الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية إلى السودان، وذلك عقب طرحه للمناقشة في جلسة اليوم. 

ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، فإن هذا التشريع يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، مما يعيد الحصانة السيادية للبلاد كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

ويتضمن القانون الذي أقره الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان، واستثنت الحصانة الأمريكية القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتفاق سوداني أمريكي حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية

الحكومة الإثيوبية تتهم قوات إقليم تيجراي بارتكاب جرائم ضد المدنيين

نيويورك تايمز: اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل على وشك الانهيار

الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون الحصانة السيادية للسودان

بعد غيابها 27 عاما.. كيف نجح السودان فى استعادة الحصانة السيادية؟

ترشيحاتنا

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

إيقاف شرطي فرنسي عن العمل بسبب إهانة مواطن مصري.. فيديو

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

فزت بالبطولات في وقت صعب.. كارتيرون يتحدث عن تجربته مع الزمالك

Advertisements

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

النواب يقدم خطة من 4 محاور لمواجهة تحور فيروس كورونا

أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور