مستعدون للشراكة.. الخارجية الأمريكية تحمل السودان مسئولية أمن المدنيين في دارفور

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن دارفور، بعد انسحاب القوات الدولية من هناك.





وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية تيبور بي ناغي، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية .





وأعرب المسؤول الأميركي عن استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان أمن المدنيين في إقليم دارفور.





وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق، الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية إلى السودان، وذلك عقب طرحه للمناقشة في جلسة اليوم.





ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، فإن هذا التشريع يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، مما يعيد الحصانة السيادية للبلاد كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





ويتضمن القانون الذي أقره الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان، واستثنت الحصانة الأمريكية القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.