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منوعات

ادعت إصابتها بالسرطان.. عروس تجمع تبرعات لدفع تكاليف حفل الزفاف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على شابة بالغة من العمر 26 عاما، بعد أن قامت بحلق شعر رأسها وادعت عبر صفحتها على "فيس بوك" أنها مصابة بسرطان الرحم وطلبت من كل متابعيها التبرع لها.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابا يبلغ من العمر 26 عاما، نشرت صورتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطلب من أصدقائها الدعاء لها بالشفاء بعد أن حلقت شعر رأسها لتؤكد إصابتها بالسرطان.


وأكدت الشابة أنها مصابة بسرطان الرحم ونشرت الفحوصات الطبية التي تؤكد صدق قولها، ولكن اكتشفت الشرطة أن حسابها البنكي يحتوي على  أموال كثيرة، وبعد تحريات الشرطة تبين أنها سليمة تماما وصحتها جيدة.


ألقت الشرطة القبض عليها ووجهت لها تهمة جمع التبرعات لدفع تكاليف حفل الزفاف الذي كانت تستعد له قبل القبض عليها.


وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف قبل بعد يومين من إلقاء القبض عليها. 
ادعت إصابتها بالسرطان.. عروس تجمع تبرعات لدفع تكاليف حفل الزفاف
ادعت إصابتها بالسرطان.. عروس تجمع تبرعات لدفع تكاليف حفل الزفاف
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