الإدارية العليا تنصف ٨٠٠ ألف طفل من مرضى التوحد.. إلزام الصحة بتشكيل فريق طبى متكامل للمرضى.. والتأمين ملزم بتخفيف معاناتهم

الإدارية العليا ترفض طعن الحكومة وتنصف طفلة مريضة بالتوحد بالبحيرة

إلزام التأمين الصحى بتشكيل فريق طبى متكامل لأطفال مرضى التوحد " Autism "

الحيثيات:

التوحد من الإعاقات التطورية الصعبة للطفل وأسرته فى التفاعل الاجتماعى وتأخر فى النمو الإدراكى

العلاج المبكر يحدث تغييرا فى حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب

على التأمين الصحى تخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة











ألزمت المحكمة الإدارية العليا، هيئة التأمين الصحى بصرف الأدوية اللازمة لعلاج طفلة من مرض التوحد متوسط الشدة، وتتمثل الأدوية فى عقار Efalex ،Memexa ، وشراب Cerebrocetam.





وأصدرت دائرة التأمين الصحى بالمحكمة صباح اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة فى الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بكامل حيثياته.





وجاءت حيثياته كالآتي: وقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex ،Memexa ، وشراب Cerebrocetam .





وكان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، تضمن إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.





ولأول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة، وهذا الانزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى لينقذ أكثر من 800 ألف طفل.





وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة – المؤيد بحكم المحكمة الإدرية العليا - إن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي، مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض، خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى.





وأضافت المحكمة أن التأخير فى منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبى فى النمو والنفسى والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى، وهو حق دستورى، ويتوجب على هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته، حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة، بالإضافة إلى البطء في المهارات التعليمية، كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب‏، والعلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرًا ملحوظًا وجديًا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.





واختتمت المحكمة حكمها العادل المستنير أن الطفلة ياسمين، 3 سنوات، مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون، ووالدها عامل فقير باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة، وأن الطفلة تعانى من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجى المتمثل فى عقار ايفالكس شراب وميميكسا شراب وسربيوستام شراب، فضلًا عن تخصيص فريق طبى متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التأمين الصحى أن يسعى إلى علاجها فى الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير فى علاجها، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحى نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.