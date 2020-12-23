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محافظات

خلال شهر.. توفير 126 فرصة عمل في المنوفية بتمويل ما يزيد على 16 مليون جنيه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 126 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تنفيذ 93 مشروعا متنوعا بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية  بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليونا و185 ألفا و900 جنيه.


وأكد محافظ المنوفية أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن، فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
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