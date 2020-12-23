خلال شهر.. توفير 126 فرصة عمل في المنوفية بتمويل ما يزيد على 16 مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 126 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تنفيذ 93 مشروعا متنوعا بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليونا و185 ألفا و900 جنيه.







