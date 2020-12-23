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محافظات

متعرفش اسم طفلتها.. زوجة تصرخ أمام محكم الأسرة: بنتي اسمها نرمين مش منال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
فى واقعة ليست هى الأغرب فى وقتنا هذا،  أقامت نسمة . ج، دعوى نفقة زوجية لابنتها أمام محكمة الأسرة بالزقازيق ضد زوجها باسم ابنتها  نرمين وتبين أن زوجها غير اسم ابنتهما لـ منال.

وقالت "نسمة"، فى دعواها، عيشت طيلة حياتي احلم بالشاب المناسب لكى ارتبط به واتزوجه وانجب منه   أطفال ونعيش حياه أسرية كريمة، و فى يوم من الأيام  تقدم لى شاب وطلب يدى من اهلي للزواج، وبعد تفكير عميق طال فترة ليست كبيرة، وافقت على الزواج منه لكى استقر واعيش حياة زوجية مثلما كنت احلم بها مثل باقي الأسر المصرية وأصبح أمًّا.

واكملت الشابة الثلاثينية:"  تزوجنا وعيشنا مع بعض حياه زوجية مستقرة وسعيدة، لم تمر فترة طويلة حملت وانجبت طفلة سميتها نرمين ، وبعد فترة بدأت الخلافات بيننا حتى أصبحت لا اريد العيش معه وطلبت الطلاق منه، ولكن لم يوافق ، فقمت برفع قضية نفقة صغير باسم ابنتنا نرمين".

 وأكدت "نسمة" بعدما قمت برفع دعوى نفقة باسم نرمين ابنتنا تفاجأت ان ابنتى تم تغيير اسمها من قبل والدها  لمنال.


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