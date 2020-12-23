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محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 37 ألف منتفعة: فحص وأدوية مجانا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ37 ألفا و668 سيدة، وذلك خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي)، والتي تم تنظيمها على مستوى الإدارات الصحية بمختلف مراكز محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 37668 منتفعة، منها 8584 جدد و29084 متردد، موضحًا أن الحملة قامت بتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وأنه جرى توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي. 


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 من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن نسبة تنفيذ الحملة زادت بمقدار 218% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن الحملة شملت تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.


 في سياق متصل، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.


وقدم المحافظ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.


كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ جميع التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات نصف العام بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
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