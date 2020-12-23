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محافظات

توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
بدأت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعية شمال وجنوب أسيوط، اليوم الأربعاء، في استقبال المحامين للإدلاء بأصواتهم في دمج وتوحيد النقابتين في نقابة واحدة. 

وأعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء محامين أسيوط لدمج نقابتي "شمال وجنوب"، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط.

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واوضحت اللجنة ان المقار كالتالي:
أولا: مقر نقابة المحامين بأسيوط لجنة مركز أسيوط وقسم أول وثاني أسيوط والفتح وابنوب واللجنة المجمعة ( تضم شمال وجنوب أسيوط)
ثانيًا: نادي النقابة بديروط وهى: ديروط ومنفلوط والقوصية
ثالثا: نادي نقابة المحامين بأبو تيج لجنة أبو تيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم


كان مجدي سخي، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قال إنه تيسيرا على الزملاء للتصويت تم توفير وسائل نقل أمام المحاكم الجزئية بالنقابتين بعدد كاف لنقل الزملاء إلى مقرات التصويت، كما تم إعداد صندوق كجمعية عمومية مجمعة يضم النقابتين بمقر نقابة أسيوط، وذلك حتى يتثنى للزملاء الغير متواجدين بالقرب من مقراتهم الأصلية من الإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الاستعلام عن الإسم من لجنته الأصلية للتأكد من عدم التصويت بها.
وأشار سخي إلى فتح لجان التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، مشددا على الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا نن ارتداء الكمامة والتباعد والانصراف بعد التصويت منعا للزحام.


وقضت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية-، خلال جلستها المنعقدة امس الثلاثاء، برفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة محاميي أسيوط الفرعية للانعقاد اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين
توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين
توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين
توافد المحامين بأسيوط على لجان استفتاء دمج النقابتين
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