في 30 يوما.. الشيخ إسلام فكري عبد الستار يستحوذ على قلوب الشعب الباكستاني

استطاع الشيخ إسلام فكري عبدالستار قارئ القرآن الكريم ، أن يستحوذ على قلوب أهل باكستان بعد إقامته لـ30 ليلة إيمانية هناك، أعادنا فيها إلى محافظة الدقهلية التي مازالت تجود أرضها الطيبة بقراء القرآن المجيدين الذين غزوا قلوب المستمعين.





فمن ينسي كبار قراء الدقهلية، ابرزهم قارئ النصر والعبور محمد أحمد شبيب، أو المبدع حمدي الزامل، أو طبيب القلوب محمد عبدالوهاب الطنطاوي، أو ملك القراءات محمد السيد ضيف، والدكتور حلمي الجمل، وغيرهم من أهل القرآن .

ولم يختلف الشيخ اسلام فكري ، كثيرا عن هؤلاء الأعلام ، حيث اصبح موضع أحاديث باكستان تلك الدولة الإسلامية التي تحرص على استضافة كبار القراء، حيث استضافة باكستان الشيخ إسلام فكري عبد الستار لمدة شهرًا كاملًا أحيا خلالها 30 حفلا قرآنيا بمعدل حفلا كل ليلة في ولاية لاهور وبشاور وكوهات والعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقد تركت تلك الحفلات صدى كبيرًا لدى محبي القرآن الكريم بالبلد الإسلامي الكبير، وقد ترجم التليفزيون الباكستاني مشاعر المستمعين بلقاء مع الشيخ إسلام بناء على مطلب الجماهير عبر خلاله الشيخ إسلام على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والباكستاني.





وقد استمع سفير باكستان بالقاهرة راجه عزيز الحق، للشيخ إسلام وأثنى عليه واستقبله بمكتبه بالسفارة الباكستانية بالقاهرة، وطلب منه أن يتلو بعض آيات من الذكر الحكيم بمكتبه داخل السفارة الباكستانية واستمتع بحرفية الشيخ وإتقانه وطلب منه أن تتعدد زيارته لباكستان .