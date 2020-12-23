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تعليم

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
الدكتور محمود نعمة
الدكتور محمود نعمة الله
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قســـم التعليــــم
أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، منذ قليل، وفاة الدكتور محمود محمد نعمة، رئيس الجامعة.


وقالت الجامعة في بيان لها: 
"إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب صابرة راضية بقضاء الله تنعى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية المغفور له بإذن الله السيد الأستاذ الدكتور محمود محمد نعمة، رئيس الجامعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد سيادته بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويصبرنا جميعا على فراقه، فقد كان نعم الأب والمعلم، ومثالا للقيادة والعلم وحب الوطن".


وكان آخر أنشطة الفقيد، أنه استقبل والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية؛ المهندس راجي رمضان، مؤسس شركة Green Energy Academy للطاقة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجال التدريب العملي لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد.


وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة وتبادل الخبرات بينهما والاتفاق على عقد شراكة بين الشركة والجامعة من أجل الاستفادة من إمكانيات الشركة فى التدريب العملي لطلاب الجامعة واستمرار جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى الارتقاء بمستواها التعليمى والأكاديمي وخدمة المجتمع وربط الجامعة بسوق العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، مما يساعد على نهضة التعليم التكنولوجي في مصر.


كما تضمنت الزيارة جولة لوفد الشركة داخل معمل الطاقة بالجامعة.


جاء ذلك في إطار تفعيل وتعظيم التعاون والشراكات بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومؤسسات المجتمع المدني.
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