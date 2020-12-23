أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن تلقى الجبلاية أي ردود من اتحادات أوروبا لإرسال طاقم تحكيم مباراة القمة ببن الأهلي والزمالك.









ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، غريمه التقليدي نادي الزمالك، الذى يقوده فنيا البرتغالي جايمي باتشيكو، يوم الاثنين المقبل فى إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.









وقال المصدر ذاته إن الجبلاية لم تتلق أي موافقة من جانب أى اتحاد أوروبي لإرسال طاقم تحكيمي لإدارة لقاء قمة الأهلي والزمالك.









وأضاف: "جرت مخاطبة العديد من الاتحادات الأوروبية من أجل ترشيح الأطقم التحكيمية لإدارة لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية"، مشيرا إلى أنه فى انتظار وصول أية ردود من جانب مسئوليها خلال الساعات القادمة.









ولفت إلى أن إيقاف حركة الطيران فى العديد من بلدان الدول الأوروبية من الممكن أن يقف حائلا أمام وصول موافقة بعض الاتحادات الأوروبية للحكام التابعين إليها من أجل إدارة مباراة الأهلي والزمالك.









وعن إسناد مباراة القمة إلى حكم عربي أو أفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف كورونا حول العالم في الوقت الحالي، قال: "لا يمكن لأحد أن يستبق الأحداث ولجنة الحكام تنتظر وصول أى موافقة من جانب الاتحادات الأوروبية لإرسال أحد الأطقم التحكيمية لإدارة لقاء القمة".









يذكر أن المسحة الطبية التى خضع لها فريق الزمالك والجهاز الفنى والإدارى الاثنين الماضي أثبتت إصابة ثنائى الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا وإيجابية العينة التى خضعوا لها.









كما أصيب إبراهيم زارع، أحد الإداريين بالفريق، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى محمد الششتاوى، أحد أعضاء الجهاز الطبى.









ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل، بطل تشاد، عن القدوم لمصر لخوض مباراته أمام الأبيض فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى كان مقررا لها اليوم، الأربعاء، ليتم إخطار مسئولى الأبيض رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.









فيما يغيب مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، عن الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات، مشددًا على أن إيقاف مصطفى محمد سيستمر رغم تأهل الفريق إلى دور المجموعات، موضحا أن المباراة التى يتم إلغاؤها لا يتم احتسابها، وبذلك لن يستطيع مصطفى محمد التواجد مع الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات فى البطولة الأفريقية.







