ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الرياضة تستعد لإطلاق وحدات تطوير الأعمال بمراكز الشباب " POP"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود المخبزي
تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإطلاق وحدات تطوير الاعمال بمراكز الشباب " POP" من خلال عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع  مسئولي مبادرة "رواد النيل" التى يرعاها  البنك المركزى المصرى وذلك في إطار الاستعداد لقيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بافتتاح ثلاث وحدات مع بدء العام الجديد 2021. 

تهدف "وحدات تطوير الاعمال" الى دعم رواد الاعمال واصحاب المشروعات متناهية الصغيرة والصغر  وتزويدهم بخدمات غير مالية وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات الهامة وتتمثل في خدمة تكوين فكرة مشروع جديد، تأسيس مشروع جديد، تيسير التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، دراسة الجدوى، تيسير الحصول على خدمات التمويل، خدمة التحليل والتقييم المالى، التشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة بالمبادرة، علاوة على خدمات نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تدريب وبناء القدرات وورش العمل. 

وجدير بالذكر، سيتم افتتاح وحدات تطوير الاعمال بمراكز شباب الجزيرة والشيخ زايد والتجمع الأول كمرحلة أولى بقطاع القاهرة الكبرى، وسيتم التوسع فى إنشاء تلك الوحدات كمرحلة ثانية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بحضور 7 وزراء .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

مدبولي يترأس اجتماعا لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وزيرة التجارة: الشباك الواحد ساهم في استخراج 5200 رخصة و1779 بطاقة ضريبية و368 سجلا تجاريا

حدد فكرة مشروعك.. برنامج تدريبي جديد بـ تجارة عين شمس

بمشاركة وزراء ومسئولين.. مصر تستضيف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

اليوم.. أسوان تشهد فعاليات قمة مصر الدولية السادسة لريادة الأعمال

اعتماد أفضل 100 فكرة لمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

ترشيحاتنا

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

راندا البحيري تتألق على طريقة مارلين مونرو.. شاهد

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

Advertisements

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

طاهر بديلًا لـ أفشة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري الأبطال

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور