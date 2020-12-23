إصابة شاب بحالة إغماء فى واقعة تسريب أنبوبة بوتاجاز بقنا

أصيب شاب بحالة إغماء نقل على أثرها لمستشفى قوص المركزى، جنوب قنا، بعد حدوث تسريب غاز لأسطوانة البوتاجاز بمنزله.







تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بانفجار اسطوانة بوتاجاز نتيجة تسريب بقرية الحراجية، نتج عنه إصابة محمد حجازى منيفى، 25 عامًا، بحالة إغماء.





من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات، تحسبًا لوجود مصابين فى الواقعة، وتم نقل مصاب بحالة إغماء إلى مستشفى قوص المركزي.





فيما دفعت أجهزة الأمن بقوة أمنية لمتابعة الموقف، وفرض كردون أمنى لحين سحب أسطوانة الغاز.







تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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