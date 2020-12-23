الصحف السعودية اليوم.. المملكة تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة.. دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر.. وتحرك تركي جديد شرقي المتوسط.. ومقتل 4 من رجال الشرطة بالرصاص وسط فرنسا

الصحة السعودية: لم نرصد إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة

الصحة العالمية: الوضع ليس خارجا عن السيطرة.. التحور الجديد في 5 دول

ألمانيا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات «كورونا»

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية

ترامب يصدر موجة من قرارات العفو









تناولت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، عددًا واسعًا من الموضوعات المهمة في الشأن العربي والدولي، كما اهتمت بأنباء سلالة كورونا الجديدة، والإجراءات الاحترازية السعودية لمنع أي تفشي لهذه السلالة، إضافة إلى قضايا أخرى من دول العالم.





محليًا، نقلت صحيفة "سبق"، عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تحذيرها اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والحرث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.









فيما نقلت صحيفة "عكاظ" عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن الإجراءات الاستباقية والسريعة التي اتخذتها المملكة، تؤكد مجددًا أن المملكة تجعل صحة الإنسان في أولوياتها؛ لافتا إلى أنه حتى الآن لم يُرصد تحوُّر فيروس كورونا في البلاد.









فيما أشار الوكيل المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله مفرح عسيري، إلى أن الطفرات ترصد باستمرار في الفيروسات عمومًا، وأن فيروسات ما يسمى "RNA" من أكثر الأنواع التي تشهد الطفرات، وهي جزء من دورة حياتها ومنها فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي حدثت فيه طفرات متعددة خلال الجائحة.









وكشفت صحيفة "سبق" عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، الثلاثاء.









وأرجعت السبب وراء عدم انعقاد الجلسة، قائلة إنه يأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تقر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.









وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر، الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة لعام 2021، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.









في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، أن الإمارة تسلمت أول شحنة من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفايروس كورونا المستجد.









وأوضح أنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جوا برحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.









وتم تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.









أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فسلطت الضوء على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 شخصا وكيانا تابعين لسوريا، أبرزهم عائلة فواز الأخرس والد زوجة الرئيس بشار الأسد، فضلا عن البنك المركزي.









عالميًا، قالت صحيفة "سبق"، إن تركيا أعلنت أن سفينتها عروج ريس لبحوث المسح الزلزالي، التي كانت تعمل في مياهٍ متنازعٍ عليها في شرق البحر المتوسط وسط خلاف مع اليونان؛ ستُجري عملية مسح لمنطقة قبالة الساحل الجنوبي لتركيا حتى منتصف يونيو.









وخلال قمة عُقدت هذا الشهر، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب نزاع التنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أشد حتى مارس.









وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن مسئولي منظمة الصحة العالمية أعلنوا العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا، لدى أشخاص في 5 دول أخرى، هي أستراليا وآيسلندا وإيطاليا وهولندا والدنمارك.









وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك ريان أنه على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة أكبر من السلالات المعروفة سابقًا، إلا أن انتقال العدوى ليس بنفس سرعة الإصابة بالحصبة والغدة النكافية والجدري.









ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، سجلت ألمانيا مستوى قياسيًا جديدًا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ 24 ساعة الماضية.









وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بلغ 962.









وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في نفس التوقيت 24 ألفًا و740 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.









أما صحيفة "الوئام"، فذكرت أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أصدر قرارات عفو على 15 شخصا بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 وأفراد متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر في العراق.









وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس، الثلاثاء، أنّ الرئيس المنتهية ولايته منح عفوا كاملا لنحو 15 شخصًا وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحقّ 5 آخرين.









وأفادت الصحيفة ذاتها، بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة الفرنسية، وإصابة رابع برصاص أطلقه مختل عقليًا في قرية معزولة بوسط فرنسا.







