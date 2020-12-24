جامعة بني سويف تستقبل وفدا من وزارة التعليم العالي لاعتماد المعمل المركزي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمود وفيق مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي والدكتور أسامة صقر الاستشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك في إطار تسليم مشروع الاعتماد الدولي للمعمل المركزي تمهيدا لزيارة هيئة EJAC لمنح الاعتماد النهائي للمعمل المركزي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.





وحضر اللقاء الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية والدكتور عبد الرحيم حسن مدير إدارة الجودة والدكتور أحمد الشهاوي مدير المعمل المركزي.





وأكد الدكتور منصور أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية بحثية متميزة تسعى من خلالها لحصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد من خلال توفير كافة الاحتياجات البشرية المؤهلة والمادية من تطوير المعامل البحثية وأجهزتها لكي تحتل مكانتها في مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا وَدَوْلِيًّا.





وخلال الزيارة تمت مناقشة إمكانية اعتماد أكبر عدد ممكن من المعامل بكليات الجامعة مع اقتراح تشكيل لجنة للتعريف بالاعتماد داخل كليات الجامعة أسوة بالمعمل المركزي بكلية الدراسات العليا.





يذكر أن كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة حصلت على مشروع الاعتماد للمعمل المركزي الممول من وزارة التعليم العالي بمبلغ مليون وثماني مائة ألف جنيه.





اقرأ أيضا:



