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استشارى تغذية: الشاى الأخضر أخطر على الصحة من الأحمر .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى التغذية، إن الشاى الأخضر مثله مثل أى شاى أى كان نوعه، يقلل امتصاص الحديد من المعدة مما يسبب الأنيميا، كما أن احتوائه على نسبة الكافيين تسبب سرعة فى ضربات القلب.

وأضافت استشارى التغذية ، خلال حديثها  ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشاى يسبب الأرق والتوتر وانفعالات غضب نتيجة زيادة نسبة الكافيين بالجسم، كما أن الشاى الاخضر يزيد عن تلك الاعراض بأنه يرسب الألومنيوم بالجسم.

وتابعت أن ترسيب الألومنيوم فى منتهى الخطورة يسبب أمراض عصبية فى الجسم، كما أن هناك دراسات حذرت مرضى الفشل الكلوى من تناوله، كما أنه يؤثر على امتصاص حمض الفوليك للجسم والذى يعد من أهم الأحماض والفيتامينات للجنين.

وأوضحت أن الشاى الاخضر يساعد فى انقاص الوزن ولكن يجب تناوله بكميات محددة، مؤكدة أن الحد الأقصى لتناوله فى اليوم كوبايتين فى اليوم لعدم التأثر سلبًا بها.

وأشارت إلى أنه يجب شرب كميات معتدلة من الأعشاب وعدم الزيادة منها لتجنب أضرارها، منوهة أن الإسراف فى شرب الاعشاب يصيب الإنسان بنشاط فى الجهاز العصبى.

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