الدنيا لسة بخير.. بهاء و هبة زوجان مصريان يخصصان مجهودهما لخدمة الحيوانات

عندما يقع الإنسان في حب الحيوانات الأليفة يتجه مجهوده وعقله وتفكيره نحو كل السبل التي يمكن من خلالها توفير حياة سهلة وبسيطة لتلك الكائنات، هذا ما فعله "بهاء وهبة" من كثرة حبهما للحيوانات الاليفة ومعاشرتهما لها لفترة طويلة تحولت لعلاقة حب وصداقة بينهم وكل الحيوانات بكافة أنواعها.





"بهاء وهبة" زوجان مصريان وقعا في حب الحيوانات الاليفة، وبدءا باقتناء أنواع من الكلاب والحيوانات الأخرى، حتى علما بمعاناة أصحاب الحيوانات الأليفة بكافة أنواعها، فقروا اتخاذ تلك الأرواح البريئة أصدقاء لهم، فبدءا مشروعهما الصغير لخدمات الحيوانات الاليفة مستخدمين سيارتهما "تاكسي" لنقل الحيوانات وأصحابها لأي مكان داخل محافظات مصر.





تحدث بهاء إلى كاميرا "صدى البلد" قائلًا إن مشروعهما يقدّم خدمات مختلفة ومتنوعة للحيوانات الاليفة وغير الأليفة كالزواحف، وتنقسم خدماتهم إلى عدة أقسام منها: خدمة التاكسي وهو توصيل الحيوان وصاحبه لأي مكان يريده، وخدمة الترفيه للحيوان سواء خروجه او تمشيته في أي مكان، وخدمة التسويق لأكل الحيوانات أو المنتجات أو أي إكسسوارات يحتاجها المالك لحيوانه الأليف، بجانب الذهاب لدكتور البيطري وتنظيم مواعيد الكشف عنده.





وأكملت هبة قائلة أن أصعب موقف يواجهما عندما يكون الحيوان عنيدا أو شرس إلي حد ما، فيتجه الزوجان إلي المعاملة باللطف مع الحيوان حتي يستمع إلي كلامهم، والقيام بما يطلب منه الزوجان، كما أنهما لا يحبذان التعامل مع الحيوان في قفص مقفول عليه، حيث أن لكل حيوان يجب أن يكون له الحرية الكاملة للتحرك مراعاة لشعوره وحقوقه كحيوان برئ.





وأوضح بهاء أهمية فكرة الرفق بالحيوان واهتمامهما بها، مؤكدًا ضرورة نشر الفكرة بين الجمهور، وشرح أهميتها للناس ومواجهة أفكار تسميم الحيوانات، أو أذيتهم بأي طريقة مهما كانت، وتوصيل للجمهور فكرة الرفق بالحيوان وكونهم أرواح طيبة حساسة يجب التعامل معهم بكل حظر ورفق حتي لا يتم اذيتها او جرح مشاعرها الرقيقة.





وذكر بهاء معاناتهما أثناء اقتنائهما لأحد الحيوانات الاليفة وعدم وجود سيارة لديهم، فكانوا يعانوا عند نقل الحيوان من مكان الي مكان اخر، وسائقي التاكسي كانوا يمنعون دخول الحيوان لسيارتهما، ومن هنا أتت فكرة التاكسي للحيوانات الاليفة وتوافر جميع الخدمات لصاحبي الحيوانات حتي لا يعانون مثل معاناتهم في اقتناء الحيوانات في منازلهم، وتسهيل مطالب هذا الحيوان بكل سهولة.





وقالت هبة أنهما لاقا ردود أفعال كثيرة من الناس عن مشروعهم، وأعجبوا بالمشروع إعجاب شديد، حيث انهما الأول في مصر لإنشاء مشروع متكامل للحيوانات الاليفة والغير الاليفة بجانب الزواحف بكافة أنواعها، ويدعمهما الكثير من الناس لاختلاف فكرة مشروعهم، كما أنهم يهتموا بحيوانات الشوارع ويعرضوها للبيع، مؤكدين علي أن من يرغب في التبني سوف يحصل علي أوراقه كاملًة لتبنى أي حيوان أليف يتمناه.



