الإحصاء يعلن حالة طلاق كل دقيقتين و١٠ آلاف خلع.. ونواب: استقلالية المرأة وتمكينها من العمل أبرز أسباب الانفصال.. لابد من دورات تأهيل للشباب قبل الزواج.. ومطالب بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

- آمنة نصير: لابد من عقد دورات تأهيل للشباب المقبلين على الزواج
- دينية النواب: يجب على الإعلام تقديم التوعية للحد من انتشار قضايا الخلع
- برلمانية: رفع الثقافة والوعي الحل الأمثل لمكافحة ارتفاع نسب الطلاق
استنكرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، زيادة معدلات الطلاق بالمجتمع المصري، ولا سيما حالات الخلع التي بلغت أكثر من 10 آلاف حالة بالعام، مؤكدة «مشكلة الطلاق كارثة، وحلت على الأسر، وأصبحت تهدد الأمن القومي، ولنا عدة سنوات نطالب بمكافحة تفشي هذه القضية بمختلف الطبقات الاجتماعية، فهي لن تقتصر على طبقة واحدة بعينها».
وطالبت "نصير"، في تصريحات لـ «صدى البلد»، بالتنسيق الوزاري بين التضامن والتعليم بشأن تقديم الندوات والبرامج التأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك في إطار تقديم الرعاية التوجيهية بمشكلة من أخطر المشكلات التي تهدد ترابط الأسر المصرية، مما يرسخ لديهم أسس عقيدة الزواج والتعريف الجيد بمفهوم المسئولية وكيفية اتخاذ القرارات.
وعن أسباب انتشار قضايا الخلع، قالت النائبة إن هناك سببين أساسيين في هذا التفاقم، السبب الأول هو عدم التوافق الفكري بين الأزواج، أي أن الشاب لا يزال يتبع استراتيجية العصر القديم المعروفة بـ "سي السيد" ويريد الهيمنة وإصدار الأحكام دون الرجوع إلى المناقشات الفكرية التي تسمح بالوصول إلى حلول وسطى، ذلك الأمر الذي يثير غضب الزوجات بسبب تطورات العلاقات الزوجية بالعصر الحديث، والسبب الثاني هو الاستقلالية وتمكين المرأة من العمل منحها شعورًا بالثقة التي قادتها إلى التمرد على مختلف الأوضاع غير المقبولة ويدفعها بالتقدم للانفصال.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "نحتاج إلى مزيد من التنوير الفكري والتسويق لمفهوم الأسرة في الحياة المعاصرة ذلك المفهوم الذي يقوم علي تبادل الرؤي وكيفية تكوين أسرة سليمة تتمتع بالتحضر والرقي بما يسهم في اتباعهم آليات حديثة في التعامل مع المشكلات والظروف الطارئة بعلاقاتهم الزوجية حتى لا يكون الحل الأول هو الطلاق".
من جانبه، قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الحل الجذري للقضاء على ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بمصر هو وضع تشريع يحمل المواءمة بين كل حقوق الزوج والزوجة والأطفال، فالأسر المصرية تشهد حالة من التفكك يرثى لها، وذلك بعد أن باتت النزاعات والمشكلات شبحا يطارد قوتهم وترابطهم.
وطالب "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، النواب الجدد بالإسراع في طرح قانون الأحوال الشخصية وليكون من أولويات الأجندة التشريعية القادمة، كما أنه ما زال العقبة الأساسية التي تحول دون تقليص مؤشرات الطلاق وعودتها على الأقل لمستواها الطبيعي المقبول.
وأضاف عضو مجلس النواب أن "وسائل الإعلام المرئية لها دور قوي في تشكيل الرأي العام ومد المواطنين بالمعلومات والإرشادات اللازمة بمختلف الموضوعات الحياتية، ولهذا السبب أطالب باستقطاب العلماء وشيوخ الأزهر المعتمدين من أجل إصدار فتوى وحكم ذي رؤية صائبة من أهل العلم والدين فحسب، وذلك منعا لحدوث اللغط والفتاوى الكاذبة".
وتابع: "الجيل الحالي من الشباب والفتيات لا يدرك قيمة الزواج الذي بمثابة رباط مقدس له هدف سامٍ وإعمار الكون بذرية صالحة، كما أن مفهموم المسئولية اندثر وأصبح الأزواج في حالة حرب دائمة بسبب مبالغة طرف على حساب الطرف الآخر، ولذا يجب علينا أن نتجرد من الأهواء الشخصية".
في سياق متصل، وصفت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بكونها ناقوس خطر يهدد أمن وأستقرار الأسر بما ينعكس بالسلب على الأطفال الذين هم أول ضحايا هذا الانفصال الناتج عن عدم إدراك ووعي الأزواج بمدى المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها بسبب خلافات ما أو سوء اختيار.
وأضافت "درويش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى جاهدة لمكافحة انتشار قضايا الخلع والطلاق في حيز تطوير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين بشأن دعمهم بالثقافة الكاملة نحو منظومة الزواج وأسس تكوين أسرة، فضلا عن حقوق وواجبات كل من الزوجين، ذلك الأمر الذي تولته وزارة التضامن من خلال إطلاقها مبادرة "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج وبالفعل بدأت بمحافظة البحيرة.
كما لفتت النائبة إلى أنه لابد من وضع آليات تحد من خطورة اعتناق الأفراد لبعض الموروثات الثقافية السلبية كظاهرة الزواج المبكر الذي أصبحت متصدرة قائمة أسباب الطلاق، ولما تحمله من أخطار نفسية وصحية للفتاة دون سن الـ 18 عاما، فهو بحد ذاته جرم شنيع في حق المراة قبل المجتمع ككل.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى حتمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية والمشاركة بالرأي الصائب، معقبة: "كلمة وأنا مالي دي في منتهي الخطورة"، فتقديم النصائح الإيجابية والدعم عامل كبير له أثر فعال في تغيير النظرة السطحية للأشخاص عن مفهوم الزواج".
وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر، موضحا أن مؤشرات الزواج خلال عام 2019 كانت 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج فى 2018، وهذا يكشف زيادة بمعدل 40 ألف حالة زواج.
وقال بركات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إنه بالنسبة لحالات الطلاق، فإن آخر إحصائية 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، متابعا: "فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر".
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، وهذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.. وهذا أكثر من النصف.
وتابع: "أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة".
وأردف "الطلاق بسبب الخلع فى مصر نسبته كبيرة أيضا، حيث رصدنا أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة"، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر، ولكن الزواج عكس ذلك، حيث يزيد فى الريف عن الحضر.