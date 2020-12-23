الإحصاء يعلن حالة طلاق كل دقيقتين و١٠ آلاف خلع.. ونواب: استقلالية المرأة وتمكينها من العمل أبرز أسباب الانفصال.. لابد من دورات تأهيل للشباب قبل الزواج.. ومطالب بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

آمنة نصير: لابد من عقد دورات تأهيل للشباب المقبلين على الزواج

دينية النواب: يجب على الإعلام تقديم التوعية للحد من انتشار قضايا الخلع

برلمانية: رفع الثقافة والوعي الحل الأمثل لمكافحة ارتفاع نسب الطلاق









استنكرت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، زيادة معدلات الطلاق بالمجتمع المصري، ولا سيما حالات الخلع التي بلغت أكثر من 10 آلاف حالة بالعام، مؤكدة «مشكلة الطلاق كارثة، وحلت على الأسر، وأصبحت تهدد الأمن القومي، ولنا عدة سنوات نطالب بمكافحة تفشي هذه القضية بمختلف الطبقات الاجتماعية، فهي لن تقتصر على طبقة واحدة بعينها».









وطالبت "نصير"، في تصريحات لـ «صدى البلد»، بالتنسيق الوزاري بين التضامن والتعليم بشأن تقديم الندوات والبرامج التأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك في إطار تقديم الرعاية التوجيهية بمشكلة من أخطر المشكلات التي تهدد ترابط الأسر المصرية، مما يرسخ لديهم أسس عقيدة الزواج والتعريف الجيد بمفهوم المسئولية وكيفية اتخاذ القرارات.









وعن أسباب انتشار قضايا الخلع، قالت النائبة إن هناك سببين أساسيين في هذا التفاقم، السبب الأول هو عدم التوافق الفكري بين الأزواج، أي أن الشاب لا يزال يتبع استراتيجية العصر القديم المعروفة بـ "سي السيد" ويريد الهيمنة وإصدار الأحكام دون الرجوع إلى المناقشات الفكرية التي تسمح بالوصول إلى حلول وسطى، ذلك الأمر الذي يثير غضب الزوجات بسبب تطورات العلاقات الزوجية بالعصر الحديث، والسبب الثاني هو الاستقلالية وتمكين المرأة من العمل منحها شعورًا بالثقة التي قادتها إلى التمرد على مختلف الأوضاع غير المقبولة ويدفعها بالتقدم للانفصال.









وتابعت النائبة حديثها قائلة: "نحتاج إلى مزيد من التنوير الفكري والتسويق لمفهوم الأسرة في الحياة المعاصرة ذلك المفهوم الذي يقوم علي تبادل الرؤي وكيفية تكوين أسرة سليمة تتمتع بالتحضر والرقي بما يسهم في اتباعهم آليات حديثة في التعامل مع المشكلات والظروف الطارئة بعلاقاتهم الزوجية حتى لا يكون الحل الأول هو الطلاق".









من جانبه، قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الحل الجذري للقضاء على ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بمصر هو وضع تشريع يحمل المواءمة بين كل حقوق الزوج والزوجة والأطفال، فالأسر المصرية تشهد حالة من التفكك يرثى لها، وذلك بعد أن باتت النزاعات والمشكلات شبحا يطارد قوتهم وترابطهم.









وطالب "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، النواب الجدد بالإسراع في طرح قانون الأحوال الشخصية وليكون من أولويات الأجندة التشريعية القادمة، كما أنه ما زال العقبة الأساسية التي تحول دون تقليص مؤشرات الطلاق وعودتها على الأقل لمستواها الطبيعي المقبول.













وأضاف عضو مجلس النواب أن "وسائل الإعلام المرئية لها دور قوي في تشكيل الرأي العام ومد المواطنين بالمعلومات والإرشادات اللازمة بمختلف الموضوعات الحياتية، ولهذا السبب أطالب باستقطاب العلماء وشيوخ الأزهر المعتمدين من أجل إصدار فتوى وحكم ذي رؤية صائبة من أهل العلم والدين فحسب، وذلك منعا لحدوث اللغط والفتاوى الكاذبة".









وتابع: "الجيل الحالي من الشباب والفتيات لا يدرك قيمة الزواج الذي بمثابة رباط مقدس له هدف سامٍ وإعمار الكون بذرية صالحة، كما أن مفهموم المسئولية اندثر وأصبح الأزواج في حالة حرب دائمة بسبب مبالغة طرف على حساب الطرف الآخر، ولذا يجب علينا أن نتجرد من الأهواء الشخصية".









في سياق متصل، وصفت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بكونها ناقوس خطر يهدد أمن وأستقرار الأسر بما ينعكس بالسلب على الأطفال الذين هم أول ضحايا هذا الانفصال الناتج عن عدم إدراك ووعي الأزواج بمدى المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها بسبب خلافات ما أو سوء اختيار.









وأضافت "درويش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى جاهدة لمكافحة انتشار قضايا الخلع والطلاق في حيز تطوير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين بشأن دعمهم بالثقافة الكاملة نحو منظومة الزواج وأسس تكوين أسرة، فضلا عن حقوق وواجبات كل من الزوجين، ذلك الأمر الذي تولته وزارة التضامن من خلال إطلاقها مبادرة "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج وبالفعل بدأت بمحافظة البحيرة.









كما لفتت النائبة إلى أنه لابد من وضع آليات تحد من خطورة اعتناق الأفراد لبعض الموروثات الثقافية السلبية كظاهرة الزواج المبكر الذي أصبحت متصدرة قائمة أسباب الطلاق، ولما تحمله من أخطار نفسية وصحية للفتاة دون سن الـ 18 عاما، فهو بحد ذاته جرم شنيع في حق المراة قبل المجتمع ككل.









ونوهت عضو مجلس النواب، إلى حتمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية والمشاركة بالرأي الصائب، معقبة: "كلمة وأنا مالي دي في منتهي الخطورة"، فتقديم النصائح الإيجابية والدعم عامل كبير له أثر فعال في تغيير النظرة السطحية للأشخاص عن مفهوم الزواج".









وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر، موضحا أن مؤشرات الزواج خلال عام 2019 كانت 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج فى 2018، وهذا يكشف زيادة بمعدل 40 ألف حالة زواج.





وقال بركات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إنه بالنسبة لحالات الطلاق، فإن آخر إحصائية 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، متابعا: "فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر".





وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، وهذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.. وهذا أكثر من النصف.









وتابع: "أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة".







